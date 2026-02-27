Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Cronaca

Lago di Como, spaventoso incidente sulla Statale: motocilista gravissimo, tre auto coinvolte

  • 19:08

Intervento di soccorso dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, per un incidente stradale tra una moto e tre auto. Il motociclista, 70 anni, è stato subito soccorso sul posto e poi portato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso.

Lo schianto è avvenuto sulla Strada Regina che è rimasta completamente bloccata in entrambi i sensi all’altezza a Carate Urio (strada poi riaperta intorno alle 18). Sul posto anche 118 e polizia provinciale per i rilievi e per regolare la viabilità. Gli occupanti delle auto, tra cui anche dei bambini, non avrebbero subito ferite. Dinamica da accertare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY