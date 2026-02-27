Lago di Como, spaventoso incidente sulla Statale: motocilista gravissimo, tre auto coinvolte

Intervento di soccorso dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, per un incidente stradale tra una moto e tre auto. Il motociclista, 70 anni, è stato subito soccorso sul posto e poi portato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso.

Lo schianto è avvenuto sulla Strada Regina che è rimasta completamente bloccata in entrambi i sensi all’altezza a Carate Urio (strada poi riaperta intorno alle 18). Sul posto anche 118 e polizia provinciale per i rilievi e per regolare la viabilità. Gli occupanti delle auto, tra cui anche dei bambini, non avrebbero subito ferite. Dinamica da accertare.