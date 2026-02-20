Turismo, nasce un’unica grande destinazione creata da Lombardia (Como non c’è), Canton Ticino e Alto Piemonte

Dall’Alto Piemonte al Canton Ticino, passando per il Varesotto, nasce un’unica grande destinazione transfrontaliera dove la natura incontaminata, la cultura millenaria e la mobilità dolce si fondono in un’esperienza di viaggio consapevole. Al centro di questa visione si pone SUSTAINEVENTS, l’innovativo progetto promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera 2021–2027.

Questo modello di sviluppo turistico, che mira a trasformare i grandi eventi in motori di promozione territoriale senza lasciare tracce ambientali, sarà presentato alla platea internazionale di ITB Berlin (stand Halle 1.2 – 102), la fiera leader mondiale del settore, in programma dal 3 al 5 marzo.

Sport Estremo e Rispetto della Natura: Campo dei Fiori e Monte Rosa

Il calendario degli eventi sostenibili parte con l’agonismo d’alto livello. Dal 7 all’8 marzo riflettori puntati sulla Campo dei Fiori Trail, manifestazione internazionale di corsa in montagna con percorsi dai 12 ai 70 km nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori, con base a Gavirate. Le iscrizioni chiuderanno il 1 marzo (o al raggiungimento del sold-out).

L’eccellenza dello skyrunning mondiale si sposta poi sulle vette più alte con la Monte Rosa SkyMarathon. Definita la gara più alta d’Europa, la competizione prevede un tracciato di 35 km con ben 7.000 metri di dislivello totale, raggiungendo i 4.554 metri della vetta tra morene e ghiacciai. L’appuntamento è per sabato 13 giugno, con termine ultimo per le pre-iscrizioni fissato al 1 marzo.

Cultura e Spiritualità: dal Viotti Festival al Cross Festival

La sostenibilità abbraccia anche l’arte. A Vercelli, il Viotti Festival (giunto alla 28ª edizione) ospiterà sabato 14 marzo al Teatro Civico la celebre pianista Anna Kravtchenko. Il 28 marzo sarà la volta di “Avec toi, Richard“, un dialogo tra il jazz di Richard Galliano e la tradizione classica del violinista Guido Rimonda.

Nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese, il mese di giugno vedrà protagonista il Cross Festival, un’esperienza multidisciplinare che coniuga danza, performance e nuovi media con workshop dedicati alla ricerca spirituale, invitando i visitatori a una fruizione lenta e profonda dei luoghi.

Mobilità Slow: 200 anni di Navigazione e SlowUp Ticino

Il viaggio lento diventa emozione pura sul Lago Maggiore. Per celebrare i 200 anni di navigazione, il programma Verbano 26 propone crociere ed eventi storici. Spiccano il piroscafo a vapore Piemonte (classe 1904), la nave più antica d’Italia ancora in servizio, e la moderna Motonave Zeda, simbolo di un comfort contemporaneo e rispettoso.

Domenica 19 aprile sarà invece la volta di SlowUp Ticino: 50 km di percorso completamente privo di traffico motorizzato tra Bellinzona e Locarno. Un tragitto da percorrere a piedi, in bici o sui pattini, toccando i castelli patrimonio UNESCO di Bellinzona, il Parco del Piano di Magadino e la Piazza Grande di Locarno.

Inclusività senza confini: Agrumi e Tour Accessibili

L’inclusività è il pilastro di SUSTAINEVENTS. A Cannero Riviera (VCO), la Festa degli Agrumi (dal 28 febbraio all’8 marzo) offrirà percorsi multisensoriali e aperture speciali della Fondazione Hollman per persone con deficit visivi.

In Canton Ticino, l’“Accessible Tour of Switzerland” garantisce l’autonomia a tutti i viaggiatori, grazie a infrastrutture senza barriere come il trenino a cremagliera del Monte Generoso (1704 m), con il celebre Fiore di Pietra, e la Funicolare del Monte San Salvatore a Lugano, punti panoramici d’eccezione sulle Alpi e sui laghi Ceresio e di Lugano.

Un Laboratorio d’Eccellenza Transfrontaliero

Grazie alla connessione strategica con l’aeroporto di Milano Malpensa e le reti ferroviarie internazionali, l’Alto Piemonte (Biella, Novara, VCO, Vercelli), il Varesotto e il Ticino si confermano laboratori d’eccellenza per il turismo del futuro.

SUSTAINEVENTS è coordinato dalla CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (capofila italiano) e da IAS Register AG (capofila elvetico), in collaborazione con partner d’eccezione: Istud srl, CCIAA Varese, Distretto Turistico dei Laghi, ATL Terre dell’Alto Piemonte, Fondazione Tones on the Stones e Aiep.