FOTO Viale Vittorio Veneto, il lettore: “Marciapiede disastro, l’anziano col deambulatore cercava di non cadere”

“Buonasera, vorrei segnalare le stato disastrato del marciapiede di viale Vittorio Veneto, lato giardini, ma ha fatto rabbia notare una persona anziana che col deambulatore cercava di non cadere facendo slalom tra le buche”. Così ci segnala un lettore inviando un’ampia selezione di immagini estremamente chiare. E aggiunge: “Faccio anche notare l’estrema sporcizia dello stesso ridotto ad un tappeto di mozziconi e rifiuti vari”.

In effetti le foto della strada che separa lo stadio dai giardini sono molto eloquenti e nella maggioranza dei casi evidenziano come le radici degli alberi (sia molto chiaro, non ne stiamo invocando in alcun modo l’abbattimento, semmai un intervento che tuteli cittadini e piante contemporaneamente) abbiano avuto la meglio sull’asfalto. La presenza poi di buche varie è chiarissima. Ecco alcune immagini tra le molte ricevute: