Givaudan - sede centrale in Svizzera
givaudan.com
Lombardia, il gruppo svizzero leader nella produzione di aromi e fragranze apre una nuova linea produttiva e assume 20 persone

  • 09:32

Un chiaro segnale di fiducia per l’economia varesina e lombarda è arrivato con l’inaugurazione della nuova linea produttiva della Givaudan nello stabilimento di Caronno Pertusella. Il gruppo svizzero, leader mondiale nella produzione di aromi e fragranze, ha presentato un reparto interamente dedicato alle miscele di oli essenziali di agrumi.

L’operazione è frutto di un importante investimento di 9 milioni di euro che avrà un impatto diretto sull’occupazione e sulla capacità operativa del sito, portando ad almeno venti nuove assunzioni e a una significativa crescita della capacità produttiva complessiva.

Parallelamente all’espansione produttiva, Givaudan ha confermato il suo impegno nella tutela ambientale. Negli ultimi anni, l’azienda ha investito nell’installazione di impianti di depurazione e sistemi per il risparmio energetico, ottenendo una notevole riduzione delle emissioni di CO2 pari al 30% rispetto al 2021.

Gli esponenti istituzionali presenti alla cerimonia hanno accolto positivamente l’iniziativa. Luigi Galdabini (presidente Confindustria Varese) ha affermato che l’operazione rafforza il ruolo del Saronnese come polo attrattivo per gli investimenti industriali. Il presidente Attilio Fontana ha definito l’investimento “un segnale positivo per tutta la Lombardia“, evidenziando il contributo delle competenze locali nel rendere la regione un punto di riferimento europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
