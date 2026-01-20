Opposti sul confine: a Como ha riaperto lo storico brand di abbigliamento, in Ticino negozio chiude dopo 30 anni

Mentre il confine geografico resta sottile, quello commerciale sembra farsi profondo. Il marchio Benetton sta vivendo in questi giorni una situazione speculare che divide l’Italia dalla Svizzera.

Como: il volto del rilancio

Sulla sponda italiana, il brand conferma la sua fiducia nel territorio. In pieno centro storico a Como, la storica catena di abbigliamento ha appena riaperto i battenti, puntando sulla vitalità del cuore cittadino e sulla capacità attrattiva della città lariana.

Ticino: il volto della crisi

A pochi chilometri di distanza, lo scenario muta radicalmente. A Bellinzona, lo storico punto vendita di viale Stazione chiuderà definitivamente a fine febbraio dopo oltre trent’anni di attività (anche nel Cantone restano in attività i punti vendita di Ascona e Locarno).

Il problema gestionale A differenza di Como, nella capitale ticinese il punto dolente è stato il ricambio generazionale. Con il pensionamento della responsabile, la ricerca di possibili successori è stata infruttuosa, lasciando le dipendenti nell’incertezza.

Il declino urbano La chiusura di Bellinzona, invece, non sembra un caso isolato ma l’ennesimo tassello di un “vuoto” commerciale che sta colpendo la città, segnata da numerose serrande abbassate negli ultimi anni.

Le reazioni: speranza vs preoccupazione

La differenza tra le due città si riflette anche nel clima politico e sociale. A Bellinzona c’è allarme: il Municipio ha dovuto istituire un tavolo di dialogo per arginare la crisi del boulevard, mentre la politica (con mozioni del PLR risalenti a marzo 2025) invoca interventi urgenti per restituire dignità e decoro a un centro che sembra perdere pezzi.

A Como si respira stabilità La riapertura funge da segnale positivo per il commercio locale, in controtendenza rispetto alle difficoltà dei vicini ticinesi.