“Grazie Hakkin” L’addio al cane da soccorso dei Vigili del Fuoco commuove tutta la Lombardia

Addio a Hakkin, il cane da soccorso dei Vigili del Fuoco: 167 interventi al servizio della collettività

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco saluta con profonda commozione Hakkin, unità cinofila del Nucleo Cinofilo della Lombardia, in forza al Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo.

Hakkin, insieme al suo conduttore Cristian Franzoni, ha conseguito il brevetto di Unità Cinofila dei Vigili del Fuoco nel 2018. Da quel momento il binomio ha preso parte a 167 interventi di soccorso, operando in numerosi scenari di emergenza, tra cui crolli strutturali, calamità naturali e ricerche di persone disperse, offrendo un contributo determinante alle operazioni di soccorso.

Nel corso della sua carriera operativa Hakkin riportò un grave infortunio durante un intervento. Terminato il servizio attivo, ha continuato la sua vita accanto al suo inseparabile conduttore, che lo ha accompagnato con lo stesso affetto e la stessa dedizione dimostrati negli anni trascorsi insieme in servizio.

La loro storia rappresenta uno degli esempi più autentici del legame che unisce un conduttore al proprio cane da soccorso: un rapporto costruito su fiducia, addestramento, sacrificio e reciproco sostegno, capace di affrontare insieme le situazioni più complesse al servizio della collettività.

“Con la scomparsa di Hakkin se ne va un prezioso compagno di squadra, che con il suo straordinario fiuto, il coraggio e la generosità ha contribuito a scrivere importanti pagine del soccorso tecnico urgente – si legge nella nota ufficiale – Alla famiglia di Cristian Franzoni, ai colleghi del Nucleo Cinofilo della Lombardia e del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo va il più sentito pensiero di vicinanza in questo momento di dolore. Grazie, Hakkin. Il tuo servizio resterà per sempre nella memoria dei Vigili del Fuoco e di tutte le persone che, grazie al tuo lavoro, hanno ritrovato speranza”.