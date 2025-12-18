Lombardia, il brand colosso da più di un miliardo di euro investe pesante: 1,5 milioni per il punto vendita in regione

Il Gruppo Sogegross (fatturato da 1.164 miliardi di euro, in aumento nel 2024 del 2.78%) accelera il proprio piano di sviluppo in Lombardia, annunciando il completamento del restyling integrale del punto vendita GrosMarket di Cernusco sul Naviglio. L’operazione, che ha comportato un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, consolida la posizione del Gruppo come uno dei player più dinamici e innovativi nel panorama del commercio all’ingrosso dedicato esclusivamente al settore del foodservice.

L’intervento di riqualificazione ha interessato l’intero complesso, agendo sinergicamente sia sugli spazi esterni che sul layout interno. L’obiettivo primario della trasformazione è quello di offrire ai professionisti del comparto Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café) un ambiente di lavoro estremamente funzionale, efficiente e perfettamente allineato ai più moderni standard dei Cash & Carry di nuova generazione.

Oggi il punto vendita si presenta con un’immagine coordinata completamente rinnovata: dall’installazione della nuova e impattante insegna GrosMarket alla riprogettazione del piazzale d’ingresso. Quest’ultimo intervento è stato studiato specificamente per agevolare l’accesso dei mezzi e ottimizzare i flussi logistici di carico e scarico delle merci.

Il progetto di Cernusco sul Naviglio non è un episodio isolato, ma si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione della rete già intrapreso con i recenti restyling dei punti vendita di Dalmine e Bologna. Si conferma così la validità del modello di ingrosso Full Service proposto da GrosMarket, un sistema che integra armoniosamente assortimenti specialistici di alta qualità, consulenza professionale avanzata e strumenti digitali all’avanguardia a supporto della gestione quotidiana di ristoranti, bar, pizzerie, hotel, gelaterie e di tutto l’universo dei consumi fuori casa.

Il rinnovamento ha puntato con decisione sui reparti a maggior valore aggiunto, essenziali per la ristorazione di qualità. Nel dettaglio, l’intervento ha previsto:

Superficie refrigerata: Notevolmente ampliata per garantire una migliore conservazione e varietà.

Macelleria: I banchi sono stati potenziati con l’introduzione di un’area specifica dedicata alla frollatura dry-aged , tecnica fondamentale per offrire tagli di carne di pregio.

Reparto Ittico: Completamente rinnovato per assicurare i massimi standard di freschezza.

Zona Surgelati: Rafforzata nella capacità espositiva e stoccaggio.

Ortofrutta: Beneficia ora di un sistema di refrigerazione esteso, studiato per preservare la qualità organolettica dei prodotti lungo l’intera catena del freddo.

Un pilastro fondamentale del nuovo modello GrosMarket è rappresentato dall’area Delivery a temperatura controllata. Questa zona è stata progettata per massimizzare l’efficienza nella gestione degli ordini e garantire la massima precisione nelle fasi di consegna. L’intera infrastruttura è integrata con avanzati sistemi digitali, che permettono una processazione rapida delle commesse e favoriscono l’espansione del servizio verso nuovi bacini di utenza.