Più sicurezza sul Lago di Como: è nato il reparto operativo della Guardia Costiera (anche per Garda e Maggiore)

È stato ufficialmente inaugurato ieri a Milano il Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, una nuova entità strategica destinata a rafforzare la sicurezza e la capacità di intervento sui grandi laghi italiani: Garda, Maggiore e Como. L’istituzione del Reparto è frutto del decreto firmato lo scorso aprile dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

L’obiettivo primario di questo nuovo Reparto è duplice: garantire una risposta immediata alle emergenze e tutela la navigazione per tutti coloro che frequentano quotidianamente i laghi interessati, sia residenti che i tanti turisti. Un sistema di coordinamento avanzato sarà possibile grazie a una sala operativa dedicata, in grado di comunicare direttamente con i mezzi di soccorso già attivi sulle acque lacustri.

Il Reparto avrà il compito di coordinare i tre nuclei della Guardia Costiera già operativi sui territori:

1º Nucleo Guardia Costiera Lago di Garda

2º Nucleo Guardia Costiera Lago Maggiore

3º Nucleo Guardia Costiera Lago di Como

Questi nuclei manterranno la loro autonomia operativa, ma agiranno sotto una regia unificata per ottimizzare interventi e risorse. Il Reparto sarà responsabile della gestione operativa e logistica, lavorando in stretta collaborazione con le autorità locali e le forze di polizia.

Nel suo intervento, il Ministro Salvini ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa, evidenziando come il Reparto garantirà una maggiore efficienza nelle operazioni di soccorso e un presidio costante per la sicurezza non solo della navigazione, ma anche dei residenti, dei numerosi turisti e dell’ambiente lacustre, un patrimonio da proteggere.

La cerimonia inaugurale si è svolta presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia ed Emilia-Romagna, alla presenza di numerose autorità. Insieme al Ministro Salvini, hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli; il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone; il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, Michele Pacciani; il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri; l’Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione della Regione Lombardia, Alessandro Fermi; e il Direttore Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile del Comune di Milano, Cristiano Cozzi.