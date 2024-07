I danni del maltempo a Como e provincia: alberi caduti, allagamenti e lungolago chiuso

Ancora temporali e ancora danni da maltempo in tutta la provincia di Como. Come raccontato dettagliatamente qui, le piogge della notte hanno nuovamente prodotto un vasto allagamento di piazza Cavour, con conseguente chiusura del lungolago sebbene la soglia reale di esondazione sia ancora lontana. Per mandarci segnalazioni, foto e video della situazione scrivere alla mail redazione comozero@gmail.com oppure al whatsapp 335.8366795 o alla nostra pagina facebook].

Nella zona della Valle Intelvi, paura sulla “Valmara” dove nei pressi del comune di Laino alcune piante sono crollate al suolo fortunatamente senza colpire mezzi in transito né fare danni a cose. Dopo un primo blocco del traffico, la circolazione è ripresa.

Anche dall’altro capo della provincia, e per la precisione nel comune di Solbiate il sindaco Federico Broggi ha comunicato gli effetti dei temporali (vedi foto sopra e sotto): “Il maltempo ha causato danni anche oggi. I nostri operatori sono al lavoro dalle 7 e hanno liberato la strada che collega Solbiate a Concagno. Massima attenzione alla strada che porta al Mulino del Trotto, ostruita da grossi alberi. Facciamo lavorare Polizia Locale, Protezione Civile e gli operatori in sicurezza senza creare ostacoli. Poi si passerà alla ciclopedonale Cagno-Concagno e agli interventi che riguardano i privati”.

Da segnalare che i temporali stanno colpendo duro un po’ tutta la fascia pedemontana e prealpina. Dal nostro lettore Massimo Marangoni, ecco gli effetti a Varese, dove un grosso albero si è abbattuto su un’auto in sosta in viale Borri.

Le previsioni meteo, almeno per oggi venerdì 12 luglio, non sono incoraggianti: qui i bollettini di allerta diffusi ieri dalla Protezione civile della Lombardia.