I laghi d’oro della Lombardia: altri 5 milioni (dopo i primi 10) per i comuni, ecco quanti per Lario e Ceresio

In arrivo nuove risorse per interventi per lo sviluppo, valorizzazione e riqualificazione del demanio lacuale e delle infrastrutture per la navigazione interna. In totale Regione Lombardia, con una delibera approvata oggi dalla Giunta, mette a disposizione oltre 5 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai quasi 10 milioni già impegnati negli anni precedenti. Ai Comuni comaschi che si affacciano sul Ceresio o sul Lario andranno quasi 800mila euro.

Soddisfatto l’assessore regionale Alessandro Fermi: “Ancora una volta Regione Lombardia mostra attenzione al territorio, mettendo a disposizione importanti risorse per la manutenzione del demanio lacuale. Voglio anche sottolineare che gli interventi che andiamo a finanziare serviranno a raggiungere l’obiettivo di ‘sostenere e potenziare la mobilità green e dolce, attraverso interventi infrastrutturali di valorizzazione e mantenimento in efficienza dei laghi lombardi’. Continuiamo a far crescere e a valorizzare la Lombardia dei territori”.

Nel dettaglio saranno questi gli interventi finanziati:

opere di ripristino, pulizia, regolazione flusso canale Lagadone emissario del lago di Piano e immissario del lago Ceresio (costo totale 160mila euro, contributo regionale 80mila euro);

ripristino e riorganizzazione funzionale pontili di attracco a lago in Comune di San Siro, località Renzonico (costo totale 240mila euro, contributo regionale 215mila euro);

manutenzione straordinaria e riqualificazione della darsena di Palazzo Gallio nel Comune di Gravedona ed Uniti (costo totale 350mila euro, contributo regionale 320mila euro);

valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio e riqualificazione Riva Grande, integrazione di un finanziamento già concesso (integrazione richiesta 208mila euro, contributo regionale 168mila euro).

“Questi contributi – conclude l’assessore Fermi – vanno ad aggiungersi a quelli già concessi negli anni scorsi, che con la delibera di oggi vengono aggiornati. Si tratta di lavori già partiti e che potranno dunque essere portati a termine nei Comuni di Porlezza, Claino con Osteno, Carlazzo, Torno, Domaso, Valsolda, Gera Lario, Argegno e Moltrasio”.