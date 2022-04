I top player dell’hôtellerie insieme al Savoia: “Incrociamo professioni e conoscenze, ma soprattutto passioni”

A Milano i top player dell’ospitalità si sono ritrovati nei giorni scorsi durante il “The Glamour Hotel Event” per parlare di lusso, design, investimenti, trend e nuove sfide del mondo del turismo.

L’occasione è stata la Bit (Borsa internazionale del turismo), manifestazione internazionale promossa da Fieramilano, che si è tenuta dal 10 al 12 aprile 2022, mentre, a fare da scenario a questo momento di convivialità e approfondimento, sono stati gli ambienti raffinati dell’hotel Principe di Savoia.

L’evento, tenutosi lunedì 11 aprile, è stato reso possibile da sponsor d’eccezione come Simmons, brand leader mondiale del bedding, Pedersoli, storica azienda di fornitura di biancheria ai quali si sono aggiunti Technogym e Sambonet, e Rosenthal. Grandi nomi che contribuiscono, grazie all’eccellenza delle loro forniture, a rendere straordinario il soggiorno degli ospiti e indimenticabile le loro esperienze.

A loro si sono aggiunti proprietari di hotel indipendenti e catene alberghiere, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo di brand di gruppi alberghieri, architetti, advisor hanno dato vita a brillanti conversazioni, hanno scambiato opinioni, condiviso la buona tavola e brindato alla ripartenza del turismo. Ma hanno anche riflettuto in merito alle sfide di business che il settore sta affrontando e ai possibili futuri scenari.

Dove sono gli hotel in prossima apertura? Quali sono i nuovi brand internazionali pronti a sbarcare in Italia? E i nuovi trend di viaggio? Come deve promuoversi l’Italia per vincere la concorrenza dei competitor? Queste soltanto alcune delle domande interessanti, ma anche complesse, alle quali però è importante trovare delle risposte.

“The Glamour Hotel Event”, fin dalla sua prima edizione nel 2014, è nato proprio con questo obiettivo ed è cresciuto nel tempo, si è consolidato e, oggi, si afferma come uno degli appuntamenti must to be del settore, con due edizioni annue a Milano e Roma. Fabio Formenti Ad Gruppo Industriale Formenti, referente per l’Italia di Simmon, parlando degli inizi racconta: “Eravamo pochi amici sul Roof Top di un noto locale milanese nel 2014 quando tutto è cominciato quasi per gioco, ora siamo sempre di più. E le edizioni di The Glamour Hotel Event oltre che a Milano si svolgono anche a Roma. Continuiamo a divertirci, siamo seri ma non seriosi. Lo spirito è di rilassata informalità”.

Prosegue Martino Pedersoli, presidente di Pedersoli: “Riuniamo i principali players del mondo dell’ospitalità, da chi si occupa di start up ai progettisti, gli architetti, gli interior designers, i direttori, gli immobiliaristi. Tessiamo nuove relazioni, consolidiamo quelle storiche, incrociamo professioni e know how, ma soprattutto passioni”.

Un un utile confronto professionale dunque che sicuramente interessa da vicino anche il turismo del lago, meta sempre più ricercata e ambita da un turismo d’élite proveniente ormai da tutto il mondo.

L’ARTICOLO CHE HAI APPENA LETTO E’ USCITO SU COMOZERO SETTIMANALE: ECCO DOVE PUOI TROVARLO