Un lago per buongustai, nel centro di Como il festival del vino fino al 1° maggio. Delizie e stand: tutte le foto

Gli ultimi allestimenti degli stand sono in corso ma i comaschi stanno già riempiendo dalle prime ore del pomeriggio piazza Verdi dove è partita la decima edizione del fortunatissimo Lake Como Wine Festival da oggi, 24 aprile, fino al primo maggio. Così siamo andati a sbirciare tra cantine e prodotti.

Presenti 38 cantine, 12 aziende agricole, 1 birrificio e 1 editore specializzato (tutte le info su lakecomewinefestival.it). Ma non solo: oltre a vini pregiati come il Brunello o l’Agliatico, il Prosecco e il Franciacorta, si troveranno anche salumi come Bresaola e salame, i migliori formaggi dei monti lariani e delle valli piemontesi, olio, aceto balsamico, miele e marmellate, nocciole delle Langhe e tartufo di Norcia fino agli arancini di Sicilia.

Ideato ed organizzato dal patron Claudio Bizzozero, oggi in piena attività tra uno stand e l’altro a controllare ogni dettaglio, con il contributo fondamentale di Confesercenti Como, che garantisce l’indispensabile supporto amministrativo e tecnico, il Festival sta divenendo un appuntamento fisso per gli amanti del buon vino.

L’EVENTO

Un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini ed i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della nostra splendida città: dal Brunello all’Aglianico; dal Prosecco al Franciacorta; dai grandi formaggi delle valli piemontesi ai formaggi dei monti lariani; dalla Bresaola al salame; dall’olio d’oliva all’aceto balsamico; dal miele alle marmellate; dal patè di olive alle conserve di verdure; dalle nocciole di Langa, al tartufo di Norcia; dal cioccolato della Serenissima agli arancini di Sicilia; e tanto altro ancora. Un’esplosione di sapori e profumi, in un percorso di assaggi da tutta Italia. Sono 38 le cantine, 12 le aziende agricole con cibo regionale e 1 birrificio artigianale presenti in rappresentanza di 11 Regioni. A cui si aggiunge il banco con pubblicazioni specializzate sull’enogastronomia e sul Lago di Como gestito dalla Dominioni Editore di Alessio Jesus Rimoldi.

LE IMMAGINI DI OGGI NELLA GALLERY SFOGLIABILE (CON LE FRECCE LATERALI)

TUTTI I PRODUTTORI PRESENTI E LE REGIONI