Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Il Como aspetta il Milan al Sinigaglia, residenti attenzione: ci sono cambiamenti per la raccolta rifiuti

  • 12:46

Il Comune di Como e Aprica fanno sapere che, in occasione della partita Como-Milan in programma domani, giovedì 15 gennaio, per ragioni di ordine pubblico la raccolta delle frazioni:
-organico
– carta
– indifferenziato
nelle vie interessate, prevista per giovedì 15 gennaio, verrà posticipata a venerdì 16 gennaio 2026.

Pertanto, nelle vie:

– Campo Garibaldi
– Martinelli
– Masia, tratto da p.le Somaini a v.le Rosselli
– Pietro da Breggia
– Puecher
– Scarabota
– Sinigaglia
– Somaini
– Vittorio Veneto
i contenitori e i sacchi andranno esposti dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di venerdì 16 gennaio 2026.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.como.it/novita/avvisi/Raccolta-rifiuti-00005/

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY