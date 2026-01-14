Il Como aspetta il Milan al Sinigaglia, residenti attenzione: ci sono cambiamenti per la raccolta rifiuti

Il Comune di Como e Aprica fanno sapere che, in occasione della partita Como-Milan in programma domani, giovedì 15 gennaio, per ragioni di ordine pubblico la raccolta delle frazioni:
-organico
– carta
– indifferenziato
nelle vie interessate, prevista per giovedì 15 gennaio, verrà posticipata a venerdì 16 gennaio 2026.
Pertanto, nelle vie:
– Campo Garibaldi
– Martinelli
– Masia, tratto da p.le Somaini a v.le Rosselli
– Pietro da Breggia
– Puecher
– Scarabota
– Sinigaglia
– Somaini
– Vittorio Veneto
i contenitori e i sacchi andranno esposti dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di venerdì 16 gennaio 2026.
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.como.it/