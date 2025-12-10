Il gigante dell’elettronica da 2.4 miliardi di euro apre due nuovi spazi speciali nell’ipermercato simbolo della Lombardia

Il prossimo giovedì 11 dicembre MediaWorld inaugurerà due nuovi spazi MediaWorld Xpress ad Anzano Del Parco e Erba, all’interno dei rispettivi Ipermercati Bennet

Anzano del Parco , giovedì 11 dicembre alle ore 8.40 (in Via Provinciale, 2)

Erba, giovedì 11 dicembre alle ore 10.30 ( in Viale Prealpi, 3)

“Le nuove importanti aperture, all’interno degli Ipermercati Bennet, rientrano nella strategia di sviluppo e innovazione dell’azienda, mirata a garantire una maggiore prossimità e un’offerta sempre più ricca di tecnologia, servizi e soluzioni per tutta l’area comasca”, spiegano dall’azienda.