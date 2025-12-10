Whatsapp Facebook-f Instagram

Il gigante dell’elettronica da 2.4 miliardi di euro apre due nuovi spazi speciali nell’ipermercato simbolo della Lombardia

  • 14:59
Il prossimo giovedì 11 dicembre MediaWorld inaugurerà due nuovi spazi MediaWorld Xpress ad Anzano Del Parco e Erba, all’interno dei rispettivi Ipermercati Bennet
  • Anzano del Parco, giovedì 11 dicembre alle ore 8.40 (in Via Provinciale, 2)
  • Erba, giovedì 11 dicembre alle ore 10.30 ( in Viale Prealpi, 3)
“Le nuove importanti aperture, all’interno degli Ipermercati Bennet, rientrano nella strategia di sviluppo e innovazione dell’azienda, mirata a garantire una maggiore prossimità e un’offerta sempre più ricca di tecnologia, servizi e soluzioni per tutta l’area comasca”, spiegano dall’azienda.
