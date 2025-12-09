Il Gruppo con 113 supermercati in Lombardia e un fatturato da 22 miliardi investe 590 milioni per 60 nuove aperture

Il Gruppo Selex – 113 punti vendita in Lombardia – chiude l’esercizio 2025 con risultati economici superiori alle aspettative iniziali, confermando una solida traiettoria di crescita che rafforza in maniera significativa la posizione del Gruppo nell’ambito della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) italiana.

Il fatturato al consumo complessivo di Selex ha raggiunto i 22,2 miliardi di euro, registrando una crescita del +5,5% rispetto all’anno precedente. Questo andamento positivo testimonia l’eccellente solidità delle 18 imprese socie del Gruppo e la loro capacità di mantenere elevata la competitività in uno scenario di mercato che rimane complesso a causa dei costi operativi, delle dinamiche di consumo e della forte pressione promozionale.

Nel corso dell’Assemblea dei Soci, Selex ha definito con precisione le priorità strategiche per il 2026 e ha confermato un ambizioso piano di investimenti del valore di 590 milioni di euro. Tali risorse saranno destinate specificatamente all’apertura di 60 nuovi punti vendita e alla ristrutturazione di ben 96 store già esistenti.

L’obiettivo centrale di questo piano è il rafforzamento della rete commerciale e il miglioramento continuo dell’esperienza del cliente, puntando su tre pilastri: digitalizzazione, omnicanalità e lo sviluppo delle risorse umane. Le previsioni finanziarie per il 2026 indicano un ulteriore e significativo incremento del fatturato, stimato a 23,2 miliardi di euro (pari a un aumento del +4,5%).

“I risultati consolidati ottenuti nel 2025 testimoniano la buona salute generale del Gruppo Selex e delle Imprese Socie che lo compongono» ha dichiarato Alessandro Revello, Presidente di Gruppo Selex. «Il piano investimenti definito per il 2026 è fondamentale per continuare il nostro percorso di crescita, garantendo in ogni fase qualità e convenienza alla nostra clientela”.

Tra i driver principali che hanno sostenuto la crescita del Gruppo, la Marca del Distributore (MDD) conferma il proprio ruolo strategico. Nel 2025, il fatturato complessivo della MDD del Gruppo ha superato i 2,3 miliardi di euro, registrando un robusto incremento del 7% rispetto al 2024.

In alcune delle imprese socie di Selex, l’incidenza della MDD supera la soglia del 30% nelle categorie merceologiche presidiate, confermando l’efficacia di un portafoglio prodotti che coniuga in modo vincente convenienza, distintività e forte innovazione. La MDD continuerà a essere un asse prioritario anche nel 2026, con un previsto ampliamento dell’assortimento e un rafforzamento del suo posizionamento sul mercato.

L’Assemblea ha riaffermato la visione di lungo periodo che storicamente contraddistingue Selex: un modello imprenditoriale unico, basato sulla cooperazione efficace tra imprese autonome e sulla capacità di reagire con pragmatismo e velocità a un mercato in continuo e rapido cambiamento. Un approccio che continuerà a guidare la crescita del Gruppo anche nell’esercizio 2026.