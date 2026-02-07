Il Lago di Como ha 4 nuovi Ambasciatori e 6 Testimonial nel mondo: i nomi dell’orgoglio lariano

Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale della BIT di Milano scegliendo lo stand di Regione Lombardia come cornice d’eccezione per celebrare le sue eccellenze. L’appuntamento è per martedì 10 febbraio 2026, alle ore 16:00 (Padiglione 11), quando i riflettori si accenderanno sui nuovi volti e sulle nuove storie che portano il marchio lariano nel mondo.

Promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, la cerimonia di premiazione per i nuovi Testimonial e Ambasciatori si conferma un momento significativo per valorizzare e promuovere in modo coordinato l’identità dell’intero territorio. Al centro c’è il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”, voluto dall’Ente camerale e dalla Provincia di Como, che si conferma strumento chiave per consolidare il posizionamento internazionale di una delle mete turistiche più prestigiose.

«Prosegue la presenza in BIT della Camera di Commercio e del Lago di Como – commenta Fabio Dadati, componente della Giunta camerale – un’occasione speciale e una cornice ideale per premiare Ambasciatori e Testimonial, a conferma della rilevanza di questa azione che unisce le energie del territorio con il supporto della Regione Lombardia. Il marchio non è solo un simbolo, ma uno strumento concreto per chi opera nel turismo e nelle filiere connesse: racconta una destinazione di eccellenza, rafforzandone identità e attrattività».

Nella medesima direzione si muove l’azione della Camera di Commercio per la promozione della destinazione sui mercati turistici internazionali, rafforzando la presenza nei principali bacini di riferimento, attraverso la partecipazione a fiere di settore e l’organizzazione di incoming dedicati alla stampa specializzata.

Di particolare rilievo poi è il costante lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale. Grazie alla collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano ETS e all’azione di sistema del Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, la cultura viene riconosciuta come asset economico centrale, leva fondamentale per destagionalizzare l’offerta e garantire una gestione sostenibile dei flussi.

Un’attenzione alla sostenibilità che diventa cruciale con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il territorio guarda a nuove opportunità di promozione e accoglienza valorizzando il legame tra Lago di Como e Valtellina, in una logica di collaborazione tra destinazioni. Un percorso che conferma l’impegno a promuovere un turismo capace di generare valore nel tempo e di integrarsi in modo equilibrato con la vita delle comunità locali.

Durante l’evento saranno premiati professionisti e realtà che hanno contribuito a promuovere l’unicità del Lago di Como.

Di seguito i nomi dei nuovi Ambasciatori del Lago di Como nel mondo:

Ercole Crippa – Hotel Griso

Enrico Derflingher – Chef

Rachael Martin – Travel journalist & writer

Ferdinando Zanoletti – Museo Barca Lariana

Un riconoscimento speciale sarà dedicato alla memoria di Jean Marc Droulers, per l’impegno e il prezioso lavoro svolto per e con il territorio.

Di seguito i nomi dei nuovi Testimonial del marchio Lago di Como: