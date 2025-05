Il Lago verde smeraldo che unisce Como e la Svizzera: “Estate bagni con sicuri, monitoraggio all’avanguardia sulla qualità dell’acqua”

Si è svolto nei giorni scorsi, all’Antica Rimessa del Tram di Lavena Ponte Tresa, un incontro pubblico dedicato alla salute delle acque del Lago Ceresio e alle azioni messe in campo per garantire una balneazione sicura e sostenibile. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS) e la Regione Lombardia, coinvolgendo cittadini, esperti e amministratori locali.

Nel corso dell’incontro, Massimo Mastromarino, Presidente dell’Autorità di Bacino del Lago Ceresio, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Italia e Svizzera per tutelare questo prezioso ecosistema.

“Il Lago Ceresio rappresenta un bene comune che unisce due Paesi e per questo motivo necessita di un impegno condiviso e costante — ha spiegato Mastromarino – negli ultimi anni abbiamo portato avanti numerose azioni congiunte per migliorare la qualità delle acque, potenziare i depuratori, rifare le condotte fognarie e implementare sistemi di monitoraggio all’avanguardia”.

Il Presidente ha evidenziato come tali interventi abbiano prodotto significativi miglioramenti, riducendo i carichi inquinanti e affrontando criticità temporanee come le fioriture algali e i picchi di inquinamento microbiologico. “Oggi siamo pronti per affrontare l’estate con tutte le misure necessarie per garantire una balneazione sicura — ha aggiunto — mantenendo un monitoraggio costante e attivando sistemi di allerta precoce contro eventuali fioriture tossiche”

L’evento di Lavena Ponte Tresa è stato inoltre l’occasione per ribadire gli obiettivi del piano di interventi 2022–2025, che prevede investimenti superiori a 10 milioni di euro per migliorare ulteriormente la qualità delle acque del lago, con particolare attenzione ai periodi di pioggia e agli scarichi fognari.

“Il dialogo con la comunità è fondamentale — ha concluso Mastromarino — perché solo attraverso una consapevolezza diffusa e un’azione condivisa potremo preservare il Lago Ceresio per le generazioni future, garantendo a tutti una balneazione piacevole e sicura”.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sullo stato di salute del Lago Ceresio, è possibile consultare il sito dell’Autorità di Bacino e della Cipais.