Il maxi flop dell’Intelligenza artificiale nella provincia della Lombardia: calcoli sbagliati, alberghi (quasi) vuoti

Un flop lombardo con i fiocchi – perdonate il gioco di parole, visto il tema – per la celebratissima Intelligenza Artificiale. A segnalarlo tramite il quotidiano La Prealpina è Alfredo Dal Ferro, presidente Associazione B&B Varese, richiesto di un bilancio sul teorico ‘effetto Olimpiadi invernali‘ su hotel e bed and breakfast nella provincia di Varese. Un’occasione di grande richiamo, sulla carta. Ma, alla fine – o almeno a oggi – molto meno ricca per il sistema ricettivo.

Prenotazioni Olimpiadi Milano-Cortina: lo stallo della provincia di Varese

Così si è espresso nell’intervista a La Prealpina, Dal Ferro: “Le nostre previsioni ci avevano fatto sperare, ma sono state disattese. Le prenotazioni per febbraio non vedono variazioni significative”. Ma al di là di questo primo bilancio a poco più di tre settimane dalle Olimpiadi Milano-Cortina, il dato più interessante è un altro ancora.

Quando l’IA sbaglia le stime: il caso Malpensa e il sistema ricettivo

Riferisce il quotidiano, infatti, che “il presidente dell’Associazione B&B Varese rivela che ha toppato anche l’intelligenza artificiale. Partendo dai 2 milioni di persone attese a Malpensa, l’AI stimava una permanenza media di circa tre notti in provincia, vista la forte pressione sulle strutture ricettive di Milano“.

Ma la realtà, numeri alla mano, fino a questo momento si è rivelata decisamente diversa. E non in meglio.

Le previsioni dell’IA vs la Realtà: notti e tariffe negli alberghi varesini

L’intelligenza artificiale aveva infatti stimato che “si sarebbero dovute registrare circa 70.000 notti in più nelle strutture varesine. In altre parole, ci sarebbe dovuta essere un’occupazione maggiore del 90% delle camere di alberghi e B&B. Di conseguenza, le tariffe avrebbero fatto registrare aumenti compresi tra il 30 e l’80 per cento”.

Ma su questi calcoli, la realtà riferita da Dal Ferro è stata decisamente più spietata: “Non abbiamo riscontrato un incremento nei livelli solitamente registrati nei primi tre mesi dell’anno”. Che, notoriamente, non sono quelli che riempiono gli hotel e i b&b.