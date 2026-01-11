Il paese in Lombardia ha finalmente un supermercato: apre il colosso da 9 miliardi e porta parcheggi e rondò

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dopo oltre cinque anni dalla chiusura della storica Coop di via Garibaldi, San Giorgio su Legnano torna ad avere una media struttura di vendita. Il nuovo supermercato Eurospin, situato all’intersezione tra via Milano e via Aldo Moro, aprirà ufficialmente le porte il prossimo 5 febbraio.
I dettagli della struttura e il parcheggio
I lavori di costruzione sono ormai alle battute finali, come riferisce Legnanonews. Il punto vendita sorge su un’area di circa 9mila metri quadrati, precedentemente non edificata. Un elemento chiave per la viabilità della zona sarà il nuovo parcheggio ad uso pubblico: la struttura metterà a disposizione almeno 30 posti auto utilizzabili senza vincoli dai cittadini, alleviando la pressione sulle strade limitrofe.
Viabilità e mobilità sostenibile: rotatoria e pista ciclabile
L’insediamento del nuovo supermercato ha portato con sé importanti opere di urbanizzazione volte a migliorare la circolazione e i collegamenti tra i comuni:
-
Nuova Rotatoria: Realizzata tra via Milano e via Aldo Moro per regolare il flusso veicolare in corrispondenza dell’ingresso del punto vendita.
-
Pista Ciclabile: Quasi completato il nuovo tratto che collegherà San Giorgio su Legnano direttamente alla stazione di Canegrate, incentivando la mobilità dolce.
Opere compensative: riqualificazione per via Buozzi e via del Campaccio
Il progetto ha previsto un ampio pacchetto di interventi migliorativi per il decoro urbano e i servizi della zona:
-
Via Buozzi: Riqualificazione completa con un nuovo parcheggio dotato di area di manovra per i mezzi pesanti, potenziamento dell’illuminazione pubblica, completamento dei marciapiedi e sistemazione del verde con nuove piantumazioni e un’area ludica.
-
Via del Campaccio: Sistemazione della banchina stradale e della bretella che conduce alla piattaforma ecologica.
Per quanto riguarda la compensazione arborea, come previsto dagli accordi urbanistici, la piantumazione di nuovi alberi è stata effettuata nel territorio di un comune limitrofo.