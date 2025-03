Il parco delle meraviglie, Canova e Hayez, il Lago di Como: in 10mila vogliono già visitare la villa che riapre

Si inaugura la Stagione 2025: apertura ufficiale il 21 marzo, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Foreste e l’inizio della Primavera.

Villa Carlotta è pronta a riaprire le sue porte per una nuova stagione di bellezza, cultura e natura. Da venerdì 21 marzo, il giardino e il museo torneranno ad accogliere i visitatori tutti i giorni, da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00. L’ultimo biglietto sarà acquistabile fino alle 18.00, con chiusura del museo alle 18.30 e del giardino alle 19.00. Tutte le informazioni su costi e modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale www.villacarlotta.it, nella sezione dedicata (visita).

VILLA, MUSEO E GIARDINI

Anche durante l’inverno Villa Carlotta ha continuato ad incantare il pubblico.

Il 2024 si è chiuso con quasi 250.000 ingressi mentre da gennaio 2025 oltre 1000 visitatori hanno partecipato alle iniziative speciali, confermando il continuo interesse per la straordinaria bellezza della villa anche fuori stagione. Grande successo hanno riscosso gli eventi speciali dedicati al giardino d’inverno e alle serre, che hanno offerto l’opportunità di scoprire angoli meno noti del parco e il lavoro di conservazione che si svolge tutto l’anno.

Le previsioni per il 2025 sono rosee, infatti ad oggi hanno già prenotato 250 gruppi per i prossimi mesi e sono in corso altre richieste, per un totale di oltre 10.000 visitatori. Inoltre, altri gruppi hanno partecipato e prenotato per le speciali visite al cantiere di restauro dell’Atrio della Galleria.

Come sempre, in questi mesi invernali, il giardino è stato al centro di un intenso lavoro di manutenzione e preparazione. I giardinieri hanno operato con grande impegno per garantire che, all’arrivo della primavera, ogni angolo del parco fosse pronto a sbocciare in tutta la sua magnificenza. Potature mirate, cure delle specie più delicate, sistemazione delle aiuole e dei viali: un lavoro costante e meticoloso, indispensabile per preservare la ricchezza botanica e restituire ai visitatori un giardino all’altezza della sua storia.

Con l’apertura della stagione, Villa Carlotta accoglie la primavera e il suo parco si riempie di colori e profumi. Su oltre otto ettari a cui si aggiungono i nuovi percorsi accessibili su prenotazione del PNRR, alberi, arbusti, in particolare camelie, azalee, glicini, rododendri, rose, erbacee disegnano nuovi colori nel paesaggio. I tunnel di agrumi lungo la scalinata del giardino all’italiana accompagnano la passeggiata con i loro profumi, mentre la Valle delle Felci offre uno scenario insolito, dove la vegetazione si sviluppa rigogliosa attorno alle imponenti felci arboree.

Il percorso tra natura e arte continua nel museo con i preziosi tesori che custodisce: dalle opere di Antonio Canova, al fregio di Bertel Thorvaldsen, senza dimenticare il capolavoro di Francesco Hayez, Ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo.

Sempre di grande interesse per il pubblico è lo spazio immersivo ‘Vita in Villa’ che si trova nei sotterranei del museo dove un tempo, erano disposti i locali di servizio (cantina, cucine, lavanderia) che racconta in maniera interattiva la vita quotidiana, le suggestioni e le dinamiche di chi abitava questi spazi.

LE MOSTRE

Grande attenzione, come sempre, è riservata alle mostre che arricchiscono la già ricca proposta culturale del museo. Dal 6 aprile fino al 31 agosto ‘Gli argenti del Duca. Oggetti preziosi dalle collezioni di Villa Carlotta’. Una selezione di argenti e metalli dei duchi di Sachsen-Meiningen lascia i depositi di Villa Carlotta. Raffinati manufatti inglesi, tedeschi e francesi raccontano lo sfarzo e l’arte della tavola tra Otto e Novecento, testimoniando il gusto aristocratico dell’epoca.

Un rinnovato dialogo tra arte e natura prenderà vita nel parco e nelle sale di Villa Carlotta con gli interventi di arte ambientale a verde di Maria Dompé (da giugno a ottobre). La sperimentazione è il fulcro della ricerca di Maria Dompè che, tra pittura e scultura, esplora materiali e tecniche dando vita a un linguaggio visivo ricco di simbolismi e carico di emozione, creando un’esperienza immersiva in cui memoria e natura si fondono armoniosamente con il paesaggio e l’armonia della villa. La mostra è a cura di Elena Di Raddo e Maria Angela Previtera in collaborazione con i giardinieri di Villa Carlotta.

Dal 20 settembre all’8 dicembre, verrà proposta al pubblico la mostra ‘Ritratto di famiglia. I Bisi, una dinastia di artisti nella Lombardia romantica tra Manzoni, Hayez e la principessa Belgiojoso’. Partendo dal legame di Giovanni Battista Sommariva con i Bisi, tra i maggiori protagonisti della pittura romantica lombarda, il percorso espositivo esplora l’evoluzione del paesaggio, della veduta prospettica e del ritratto attraverso opere provenienti da prestigiosi musei e collezioni private. La rassegna racconta anche i rapporti dei Bisi con illustri figure dell’epoca, tra cui Manzoni, Hayez, la principessa Belgiojoso e Massimo d’Azeglio. La mostra è a cura di Cristina Brunati, Maria Angela Previtera e Sergio Rebora, con il coordinamento scientifico di Alberto Corvi.

LA DIDATTICA

Villa Carlotta è diventata nel tempo la meta ideale per vivere un’esperienza educativa speciale, con un approccio interdisciplinare tra arte e natura, con percorsi ed esperienze accessibili a tutti.

Giardino e museo, oltre a valorizzare le numerose proposte culturali, saranno al centro di un ricco programma di eventi, realizzato in collaborazione con Sull’Arte, a cui sono stati affidati ai servizi educativi di Villa Carlotta. Visite guidate tematiche, laboratori per grandi e piccoli e i “Summer Camp” completano l’offerta didattica.

GLI EVENTI

Molto ricco è il calendario di eventi che prevede visite guidate al giardino e al museo, giornate speciali organizzate dai servizi educativi di Villa Carlotta. Sempre molto apprezzati dal pubblico sono gli appuntamenti dedicati alle fioriture, al paesaggio e alle collezioni sia botaniche che storico-artistiche.

Il primo giorno di apertura, 21 marzo ore 11.00, è previsto l’evento Un Passo nel parco, un’occasione riservata ai primi 20 prenotati per scoprire nuove aree del parco riaperte al pubblico su prenotazione grazie al bando PNRR Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio, nell’ambito del PNRR per la valorizzazione di parchi e giardini storici.

Domenica 23 marzo Pic-Nic di primavera, una speciale visita al comparto agricolo accompagnati dalla Cooperativa Azalea Onlus che terminerà con un gustoso pic-nic con prodotti locali, sabato 29 marzo un viaggio alla scoperta delle Camelie storiche, uno dei tesori più straordinari del Giardino di Villa Carlotta. Il viaggio delle Camelie del Lago di Como continua anche a Villa Melzi e a Villa Monastero.

Il 6 aprile è previsto l’open day per le famiglie, un momento per scoprire le proposte ludico didattiche che coinvolgeranno i bambini durante le diverse settimane di Camp, che da quest’anno non saranno previsti solo nel periodo estivo, ma partiranno dalla settimana di Pasqua con l’Easter Camp.

Il 12 aprile tornerà “Disegniamo l’arte”, evento realizzato in collaborazione con Associazione Abbonamento Musei Lombardia e a seguire, il 21 aprile, un altro evento per i bambini e le famiglie e t, la tradizionale “Caccia al tesoro Botanico” di Pasquetta.

Sabato 10 maggio, nell’ambito di Fuori Orticola 2025, ritornerà Bio flower day, un viaggio, in compagnia di un giardiniere, tra botanica e cultura, per tutti coloro che desiderano immergersi nella biodiversità del giardino di Villa Carlotta. Sarà attiva una speciale convenzione che permetterà a visitatori in possesso del biglietto di Orticola 2025 (8-11 maggio) di ricevere una riduzione sul ticket di Villa Carlotta (validità: 29.04.2025-18.05.2025). Il 17 maggio in occasione dell’International Museum Day, Villa Carlotta aderisce all’iniziativa Notte europea dei musei, patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM.

L’iniziativa rientra inoltre nel Weekend delle Ville e dei Musei del Lago, network costituito da dodici istituzioni culturali d’eccellenza del territorio e nato con l’obiettivo di promuovere e favorire la crescita culturale del territorio lariano. Il coordinamento opera con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco. Maria Angela Previtera, direttore di Villa Carlotta è la referente del Coordinamento insieme a Anna Zottola per Villa del Grumello. A inizio febbraio, alla Borsa Italiana del Turismo, il Network delle Ville e Musei del Lago di Como è stato nominato testimonial del marchio Lago di Como.

Infine, verrà riproposto a settembre il Weekend della Rete dell’800 Lombardo, una rete diffusa sul territorio che promuove e valorizza con eventi, convegni e mostre il patrimonio museale della Regione. Sempre in settembre, come ogni anno, si terranno Le Giornate Europee del Patrimonio. In ottobre (25 e 26) si terrà il secondo appuntamento con il Weekend delle Ville e dei Musei del Lago.

Si rinnova anche la pluriennale collaborazione con Orticolario, l’evento internazionale dedicato agli amanti della natura, che ogni autunno va in scena a Villa Erba sul Lago di Como e abbina alla sua ampia offerta di piante e artigianato installazioni d’arte e design e giardini tematici.

Il concorso internazionale Spazi Creativi, riconosciuto con l’ambito premio-scultura “La Foglia d’oro del Lago di Como” – realizzato da Gino Seguso della storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano – si prepara alla sua decima edizione. In occasione della riapertura al pubblico di Villa Carlotta il premio assegnato per l’edizione 2024 allo Spazio STIHL “SETA. Sustainable Environment and Textile Artwork”, di Jonathan Arnaboldi e Matteo Pellicanò – cui è stata affidata la progettazione del Padiglione Centrale a Orticolario 2025 – viene riconsegnato da Moritz Mantero, presidente di Orticolario a Villa Carlotta. La Foglia d’oro del Lago di Como sarà custodita, secondo una consuetudine ormai consolidata, nelle sale del museo fino alla prossima edizione dell’evento, in programma dal 2 al 5 ottobre 2025.

PNRR – UN GIARDINO STORICO TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ E NUOVI SENTIERI NEL PARCO

Si sono conclusi a dicembre 2024 i lavori nell’ambito del progetto “Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Il progetto ha riguardato cinque ambiti fondamentali: la cura della vegetazione e del disegno del giardino, il restauro di elementi architettonici e scultorei, il miglioramento degli impianti, la sicurezza e l’accessibilità, oltre a nuove strategie di valorizzazione e comunicazione.

Un giardino storico è un equilibrio delicato tra natura e cura dell’uomo. Villa Carlotta, con il suo patrimonio botanico straordinario, ha saputo coniugare ricerca, formazione e innovazione per garantirne la conservazione.

Grazie alla partecipazione a bandi e al PNRR, negli ultimi dieci anni sono stati sviluppati strumenti digitali per la catalogazione delle specie, approfonditi studi scientifici e adottati protocolli di manutenzione avanzata. Fondamentale in questo percorso è l’impegno di giardinieri preparati e costantemente formati, la cui esperienza e competenza sono essenziali per garantire una gestione sostenibile e attenta del verde, contrastando la crescita incontrollata, proteggendo le specie e preservando il paesaggio.

Villa Carlotta continua con determinazione il suo impegno per una gestione sostenibile, ed è consapevole che solo attraverso conoscenza, tecnologia e professionalità sia possibile preservarne il valore per le future generazioni.

Sempre nell’ambito del PNRR il 7 giugno, in occasione del tradizionale Appuntamento in giardino promosso da APGI (Associazione Parchi e Giardini Italiani) e “Rendez-vous aux Jardins”, si terrà una visita tematica alla scoperta degli angoli meno noti del parco botanico, un’occasione speciale per approfondire la conoscenza di questo straordinario patrimonio verde. Durante il percorso, esperti del settore guideranno i partecipanti attraverso le tecniche e le pratiche necessarie per la cura, il restauro e la tutela del giardino, illustrando le sfide e le soluzioni adottate per preservarne la biodiversità e il valore storico-paesaggistico.

LE COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO

Villa Carlotta da sempre dialoga con il territorio di prossimità con iniziative partecipative e inclusive, eventi e progetti che coinvolgono le scuole, enti e istituzioni, associazioni e cooperative, le ville storiche del centro lago e quelle della Tremezzina tra cui il Museo del Paesaggio in Villa Mainona e Villa del Balbianello. Da queste relazioni e scambi, nel settembre 2024, grazie all’azione e promozione svolta dall’Ente Villa Carlotta, si è costituito il Coordinamento delle Ville e Musei del Lago di Como con l’intento di fare rete per raggiungere obiettivi comuni e promuovere ad alto livello l’immagine del Lago di Como partecipando ad eventi nazionali e internazionali a favore di un turismo di qualità e destagionalizzato.

Sono state rinnovate anche le collaborazioni con la Rete dell’800 Lombardo, Abbonamento Musei di Regione Lombardia, Grandi Giardini Italiani, Fondazione Minoprio. Fondamentali anche le sinergie con Navigazione Laghi, ASF Autolinee e TreNord per la creazione di percorsi più sostenibili e accessibili per spostarsi e raggiungere il centro lago.

In ottobre è previsto un appuntamento del Lake Como Walking Festival sul tema del cinema e Lago di Como in collaborazione con Sentiero dei Sogni.

EVENTI IN TORRETTA

Nel giardino vecchio di Villa Carlotta, lo spazio espositivo della Torretta si trasforma in un laboratorio di creatività e cultura, accogliendo, da fine marzo all’autunno, una serie di eventi dedicati a natura e botanica, artigianato artistico di qualità, associazionismo sociale, arte contemporanea e fotografia.

EVENTI MUSICALI

Come ogni anno, anche nel 2025 la grande musica sarà protagonista a Villa Carlotta con LacMus Festival nel mese di luglio. Inoltre, da maggio a settembre si alterneranno appuntamenti musicali frutto di consolidate collaborazioni, come quelle con Amadeus Arte per il Lake Como International Music Festival, che quest’anno festeggia i 20 anni di attività con eventi speciali, Agimus Lombardia, Arte Solidale Festival, Accademia Musicale Basci di Menaggio.

LE NOVITÀ

Nel museo è possibile seguire fino ad aprile il cantiere e le delicate fasi di restauro dell’Atrio della Galleria, approfondire la storia delle collezioni con nuovi apparati didascalici e mappe realizzate con il contributo di Regione Lombardia, mentre i sotterranei si arricchiscono di nuovi contenuti multimediali.

Nel parco si potranno sperimentare i nuovi percorsi su prenotazione riaperti al pubblico grazie agli importanti lavori di riqualificazione dell’area agricola e boschiva per scoprire inediti luoghi e spazi naturali del vasto compendio di Villa Carlotta. Per rendere più fruibile il parco saranno installati nuovi pannelli multisensoriali accessibili a tutti e una segnaletica dedicata al PNRR.

Con il rinnovo della Convenzione con il Demanio dello Stato nel 2024 per il prossimo decennio sono stati riassegnati diversi servizi come il Bookshop che sarà gestito da Silvana Editoriale in network con altri spazi prestigiosi di musei italiani così da diffondere e fare conoscere le pubblicazioni e gli studi pubblicati dall’Ente Villa Carlotta a un pubblico sempre più ampio, oltre ad offrire una ampia serie di prodotti e materiali di merchandising.

Importanti lavori di riqualificazione hanno interessato il Bistrot che riaprirà a breve e altre aree destinate ai servizi per il pubblico come quella del picnic, dotata di una più funzionale distribuzione degli arredi e dello spazio verde.