In Lombardia arriva il colosso mondiale da 1 miliardo di dollari: comprata storica azienda che fattura 100 milioni

Il mercato dei prodotti assorbenti per l’igiene e la cura della persona vede un importante consolidamento internazionale. La Società Italiana Lavorazione Cellulosa (Silc Spa), storica realtà di Trescore Cremasco attiva in Lombardia dal 1972, ha ufficializzato la cessione delle proprie quote azionarie all’americana Attindas Hygiene Partners.

L’operazione mira a rafforzare la presenza del gruppo statunitense in Europa, integrando l’eccellenza del made in Italy con una rete distributiva globale.

I dettagli della cessione: il ruolo di Pirola Corporate Finance

La vendita è stata portata a termine dai 26 soci di Silc, eredi dei cinque fondatori e rappresentanti di diversi gruppi familiari. Ad assisterli nel delicato ruolo di advisor finanziario è stata Pirola Corporate Finance, che ha guidato un percorso strategico volto a valorizzare oltre cinquant’anni di know-how industriale.

La scelta di Attindas, gruppo partecipato dal fondo American Industrial Partners, è scaturita dalla volontà di garantire alla società cremasca:

Sviluppo e innovazione tecnologica : investimenti per mantenere la competitività.

Continuità territoriale : salvaguardia del legame con il territorio e dei posti di lavoro.

Qualità e valori: mantenimento degli standard elevati che hanno reso Silc un punto di riferimento nel settore.

Chi è Silc Spa: eccellenza italiana nell’assorbenza e nel beauty

Fondata nel 1972 a Trescore Cremasco (CR), Silc Spa è un pilastro dell’industria italiana. Con un fatturato di circa 100 milioni di euro e oltre 360 collaboratori, l’azienda opera sia come produttore per conto terzi (Private Label) sia con brand propri di successo, tra cui:

Assorbello e Laurella (igiene femminile e baby);

Soffisof (incontinenza adulta);

Beauty-Case (cura della persona).

Silc detiene inoltre la licenza per il marchio Trudy Baby Care, offrendo una linea completa di pannolini e prodotti per il benessere di neonati e bambini.

Chi è Attindas Hygiene Partners: un gigante globale da 1 miliardo di dollari

Con sede a Raleigh, North Carolina, Attindas Hygiene Partners è un leader mondiale nelle soluzioni assorbenti per i canali sanitario, retail e distribuzione diretta.

I numeri del Gruppo Attindas:

Fatturato : superiore a 1 miliardo di dollari.

Dipendenti : circa 2.000 collaboratori a livello globale.

Produzione : 4 stabilimenti attivi tra Stati Uniti, Spagna e Svezia.

Presenza: serve oltre 20 Paesi nel mondo.

Strategia e futuro: le dichiarazioni dei protagonisti

L’acquisizione di Silc rappresenta un tassello fondamentale per l’espansione di Attindas nel Sud Europa. L’integrazione tra lo stabilimento di Trescore Cremasco (situato strategicamente vicino a Milano) e le sedi produttive del Nord Europa permetterà di servire i mercati internazionali in modo più efficiente.

Esther Berrozpe, Amministratrice Delegata di Attindas, ha dichiarato: “L’acquisizione di Silc ci permetterà di accelerare il nostro programma di crescita. Data la posizione geografica e la solida reputazione, Silc è la soluzione perfetta per soddisfare la crescente domanda di prodotti igienici essenziali in Europa e Nord America.”

Nei prossimi mesi, Silc verrà progressivamente integrata nella struttura di Attindas, garantendo continuità operativa per clienti, fornitori e partner commerciali.