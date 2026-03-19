In Lombardia il centro commerciale che stupirà il mondo: un’astronave miliardaria con 2 metropolitane

Dalle ceneri del vecchio Auchan sta per sorgere un’opera destinata a riscrivere i canoni dello shopping e della socialità a livello globale. Milanord 2 non è solo un centro commerciale; è una visione architettonica e funzionale di proporzioni titaniche che si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento per l’Europa intera. Situato strategicamente tra Cinisello Balsamo e Monza, all’intersezione vitale tra la Statale 36 e l’autostrada A4, questo progetto si appresta a trasformare il volto della Lombardia.

Un progetto da record: numeri che tolgono il fiato

L’investimento è di quelli che fanno tremare i mercati: 700 milioni di euro per la struttura e altri 300 milioni per l’allestimento. Dietro questa sfida colossale ci sono colossi come Ceetrus e Lsgi Italia, determinati a creare uno spazio senza precedenti.

350 Negozi: un paradiso del retail distribuito su quasi 100.000 mq.

Sky Plaza: una piazza a cielo aperto di 41.000 mq dedicata a eventi, sport e cultura, capace di mutare pelle con le stagioni.

Fresh Market: un’area ispirata ai mercati storici, con un focus totale sui prodotti locali e biologici.

Entertainment Hub: un Cinema Multiplex e oltre 20.000 mq dedicati ad attività ludiche e culturali.

Oltre lo shopping: un hub di socialità sostenibile

La vera rivoluzione di Milanord 2 risiede nella sua accessibilità. Grazie al prolungamento delle linee M1 (Rossa) e M5 (Lilla), il centro sorgerà direttamente sopra le nuove stazioni. Sarà possibile vivere un’esperienza di respiro internazionale senza il bisogno dell’auto, integrando perfettamente il flusso dei pendolari con il tempo libero.

Il concetto è chiaro: non un semplice luogo di consumo, ma un ecosistema di aggregazione che integra shopping, psicologia (grazie al contributo di Maria Rita Parsi) e innovazione urbana.

Il cantiere: quando aprirà Milanord 2?

Dopo anni di incertezze e scheletri edilizi che hanno alimentato dubbi e inchieste, arriva finalmente la svolta. Secondo l’analisi di Reno per Confimprese presentata al Retail & Real Estate di Rimini, Milanord è ufficialmente inserito nel piano di sviluppo del biennio 2027-2028.

Mentre il 2026 vedrà protagoniste aperture come la Galleria Porta Vittoria a Milano e il City Mall a Gallarate, il gran finale del triennio appartiene a Cinisello Balsamo. I lavori alla stazione M1 sono ripartiti e, nonostante il silenzio comunicativo degli ultimi anni, le nuove stime indicano che il cantiere è pronto a trasformarsi nel “big bang” del commercio europeo.