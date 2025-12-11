In Lombardia il ‘matrimonio’ tra Bennet e MediaWorld va a gonfie vele: due nuove inaugurazioni

Prosegue e si amplia la partnership strategica fra MediaWorld, l’Experience Champion nel settore dell’elettronica di consumo, e Bennet, leader nel settore degli ipermercati e delle gallerie commerciali. Sono stati aperti al pubblico l’11 dicembre due nuovi spazi MediaWorld Xpress all’interno dell’ipermercato Bennet di Anzano del Parco, in via Provinciale 2 (Como), e dell’ipermercato Bennet di Erba, in viale Prealpi 3 (Como).

Il formato MediaWorld Xpress, che si inserisce all’interno degli ipermercati Bennet, consentirà ai residenti della provincia di Como di accedere a tutti i servizi e soluzioni offerte dal leader dell’elettronica di consumo, completando e arricchendo l’offerta tecnologica degli ipermercati.

Offerta Omnicanale e Servizi Esclusivi per i Clienti Comaschi

Inoltre, grazie all’offerta omnicanale di MediaWorld, oltre all’esposizione di una selezione di prodotti delle migliori marche, i clienti potranno accedere all’intera offerta tecnologica presente su www.mediaworld.it e recarsi ai punti vendita di Anzano del Parco ed Erba per il ritiro (Pick&Pay e PickUp anche in 30 minuti).

Con questi nuovi shop-in-shop, MediaWorld prosegue il piano di investimenti triennale volto all’ulteriore espansione e copertura territoriale. Lo spazio di Anzano del Parco (oltre 650 Mq) e quello di Erba (oltre 500 Mq) andranno ulteriormente a rafforzare lo strategico bacino d’utenza della provincia comasca. E proprio dalla zona provengono i 20 esperti di tecnologia impiegati nei due nuovi negozi.

Il formato shop-in-shop nasce proprio dall’accordo di partnership strategica tra MediaWorld e Bennet con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di shopping completa e integrata, all’insegna di qualità e convenienza.

🎤 Le Dichiarazioni di MediaWorld sull’Espansione

Vittorio Buonfiglio, Chief Operating Officer di MediaWorld, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di consolidare la nostra partnership con Bennet inaugurando i nuovi spazi MediaWorld Xpress ad Anzano del Parco ed Erba. Queste aperture strategiche, nate dalla collaborazione con Bennet, testimoniano la volontà di essere sempre più vicini ai residenti della provincia comasca offrendo un’esperienza d’acquisto comoda, completa e integrata. Vogliamo offrire anche ai cittadini di Anzano del Parco ed Erba, nonché delle aree limitrofe, la possibilità di accedere al meglio della tecnologia e ai servizi esclusivi MediaWorld, integrandoli perfettamente con la loro spesa quotidiana presso l’ipermercato Bennet. Le due aperture di oggi confermano il nostro impegno costante nell’innovazione e nell’espansione capillare sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’acquisto tecnologica sempre più accessibile e personalizzata.”

Focus sui Prodotti e Servizi: Elettrodomestici e Pick&Pay

I due negozi Xpress presentano una proposta completa di servizi e prodotti ad alta rotazione, con un’attenzione particolare alle esigenze dei clienti lombardi e comaschi. Nello specifico, i dati registrati da MediaWorld nei punti vendita della provincia di Como nell’ultimo anno evidenziano un particolare interesse per:

Piccoli Elettrodomestici (+7,5%)

Aspirazione (+4%)

Grandi Elettrodomestici (+2,3%)

Inoltre, proseguendo nel percorso verso un’innovativa omnicanale di MediaWorld, i punti vendita Xpress offrono i servizi di Pick&Pay e di ‘PickUp anche in 30 minuti’, innalzando la shopping experience e consentendo ai clienti di effettuare l’ordine sul sito mediaworld.it e recarsi per ritiro in negozio. Entrambi i punti vendita offrono anche l’innovativa opzione ottimizzata di “pagamento in reparto” tramite dispositivi mobili del personale.

In occasione dell’apertura, in entrambe i negozi, è attiva fino a domenica 14 dicembre la promo NO IVA riservata ai possessori della card gratuita MediaWorld CLUB. A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro sono intervenuti assieme al management nazionale e locale di MediaWorld e di Bennet, le istituzioni locali di Anzano del Parco (sindaco Rinaldo Meroni e vicesindaco Lorenzo Marco Salzano) e di Erba (vicesindaco Simona Rita Guerrieri).