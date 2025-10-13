Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

In Lombardia state molto attenti alla truffa su farmaci e sanità: come evitare di perdere i soldi

  • 19:18

In Lombardia, attenzione alla truffa dei pagamenti per prestazioni sanitarie e farmaci.

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con una nota, comunica che “in merito a notizie diffuse a mezzo stampa sul tentativo di frode a danno degli assistiti lombardi, tramite e-mail inviate da una presunta Agenzia di recupero crediti, che intima il pagamento di prestazioni sanitarie e di farmaci erogati tramite il Sistema Sanitario, dalle verifiche tecniche effettuate non risultano furti o compromissioni di dati, né sui sistemi centrali regionali, né sui sistemi delle Aziende Sanitarie”.

La comunicazione fa seguito alle notizie che diversi media hanno diffuso relativamente a un attacco cyber sulle piattaforme sanitarie utilizzate dai medici di base.

“Dell’accaduto – conclude la Nota – è stata informata la Polizia Postale che sta indagando anche con il supporto delle strutture di Privacy e CyberSecurity e del Computer Security Incident Response Team di ARIA Spa“.

Come comportarsi:
• non rispondere e non cliccare sui link contenuti nel messaggio;
• non fornire dati personali o sensibili;
• ⁠segnala la mail alla Polizia Postale tramite il portale ufficiale o presso gli uffici territoriali;
• ⁠in caso di dubbi, rivolgiti ai canali ufficiali delle ATS lombarde.

