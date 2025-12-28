In ogni casa ce n’era una, ora l’addio al passato che ha fatto la storia della Lombardia: nasce il quartiere del futuro

L’area ex Necchi di Pavia, simbolo glorioso dell’industria del Nord Italia, si appresta a cambiare volto. Dove un tempo sorgeva il colosso delle macchine per cucire fondato da Ambrogio e Vittorio Necchi — celebre per modelli iconici come la Supernova e la Mirella, presenti davvero in ogni casa oltre che per gli impieghi industriali — sta per nascere un nuovo quartiere d’avanguardia.

Il masterplan della riconversione, non a caso chiamato Progetto Supernova, segna il passaggio definitivo dalla memoria industriale alla modernità sostenibile.

Il Masterplan Supernova: una nuova visione urbana

L’area, un quadrilatero irregolare di 112.000 metri quadrati, sarà rivoluzionata da una diagonale verde che collegherà due poli simbolici:

A Nord-Ovest: La “Piazza delle Connessioni”, situata in posizione strategica vicino alla futura stazione della linea S13.

A Sud-Est: La “Piazza della Memoria”, un tributo alle radici storiche del sito.

Sostenibilità e ambiente al centro

Il nuovo quartiere punta con decisione sulla transizione ecologica:

Raddoppio delle aree verdi: Gli spazi pubblici e il verde passeranno da 20.250 a 40.450 metri quadrati .

Riforestazione urbana: È prevista la piantumazione di 752 alberi (alti tra gli 8 e i 18 metri).

Energia pulita: Installazione di pannelli fotovoltaici per una capacità produttiva di circa 1.265 kW .

Mobilità smart: Una riduzione dei parcheggi totali (da 1.300 a 1.135) per favorire la vivibilità pedonale.

Volumetrie e destinazioni d’uso: cosa verrà realizzato

A differenza del PGT vigente, che prevedeva edifici fino a 12 piani, il progetto Supernova limita l’altezza massima a 7-8 piani, garantendo un minor impatto visivo. La superficie lorda complessiva sarà di 53.800 mq, così suddivisa:

Destinazione d’uso Superficie (mq) Note Residenziale Libera 18.448 Ridotta rispetto ai 23mila iniziali Residenza Convenzionata 2.500 Introdotta per favorire l’accessibilità Studentato & Budget Hotel 13.500 450 posti letto e 80 camere Verde e Spazi Pubblici 40.450 Il cuore pulsante del quartiere Servizi di Interesse Generale 6.467 Nuovi spazi per la comunità

Il polo commerciale: rivive l’ex capannone Zanuso

Con un transito stimato di 2.500 persone al giorno, il commercio giocherà un ruolo chiave nella vitalità del quartiere:

Ex Capannone Zanuso: Ospiterà un supermercato e un bar su una superficie di 5.500 mq. Medie strutture di vendita: 5.000 mq distribuiti in cinque diverse zone. Negozi di vicinato: 860 mq di piccole botteghe al piano terra degli edifici residenziali.

Prospettive future e PGT

Il completamento dell’opera richiede l’integrazione nel nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), con la suddivisione dell’area in tre ambiti e l’inserimento di infrastrutture esterne fondamentali, come la radiale e il nuovo nodo ferroviario. L’obiettivo è procedere tramite un piano integrato di intervento per restituire finalmente l’area Necchi alla città di Pavia.