“Inaccettabili le parole di Trump su Meloni”, Fontana annulla la missione negli Stati Uniti

E’ indubbiamente la notizia politica del giorno e sta facendo il giro del mondo. Parliamo delle parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump questa mattina in collegamento con La/. Intervistato da Daniele Compatangelo in esclusiva a L’Aria che Tira dopo quella che pareva essere stata una riconciliazione al vertice di Evian in seguito al caso Sigonella dello scorso marzo.

Trump ha detto, volendo chiaramente orientare la conversazione sul punto: “Meloni è stata contenta del fatto che abbiamo parlato, non ero obbligato mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto…L’avrei anche non fatta. Mi ha fatto pena”.

“Gli europei – ha aggiunto Trump – hanno sbagliato tutto sull’energia e sull’immigrazione e se non risolvono questi problemi l’Europa probabilmente non sarà più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro, l’energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, un disastro”.

Non è mancata la secca replica della presidente del consiglio:

E ora la decisione del presidente lombardo Attilio Fontana:

“Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole inaccettabili pronunciate da Donald Trump, che non riflettono il rispetto e la correttezza su cui devono fondarsi i rapporti tra Capi di Stato e di Governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che è stata annullata la missione prevista per la prossima settimana negli Stati Uniti per partecipare, insieme al ministro Antonio Tajani, a un forum economico e ad alcune iniziative di promozione del ‘sistema Lombardia’.

“Tuttavia, le parole di Trump offendono la presidente Meloni e l’Italia. Per questo motivo, d’intesa con il Ministro Tajani – ha concluso Fontana – è stato deciso di annullare la missione istituzionale negli USA. Solo pochi giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, a conferma del valore dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Ma l’amicizia, così come le relazioni internazionali, si fonda sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. Quando questi principi vengono meno, è necessario assumere una posizione chiara”.