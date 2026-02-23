Lombardia, il gigante da 90 milioni di euro e 7 milioni di clienti apre l’attesissimo store: festa e parco da 16mila metri

Il mondo del gardening e della cura del verde si prepara a un debutto d’eccezione nel cuore della Brianza. Apre ufficialmente sabato 28 febbraio il nuovo punto vendita Viridea di Carate Brianza, il primo store della nota catena specializzata a essere inaugurato nella provincia di Monza e Brianza. Un evento atteso che non sarà solo commerciale, ma una vera festa per il territorio, celebrata in modo spettacolare con la presenza di una mongolfiera.

Una location strategica tra shopping e natura

Il nuovo centro Viridea sorge in una posizione di grande visibilità e facile accesso: si trova in via Nuova Valassina, situato strategicamente a ridosso della superstrada brianzola (SS36).

L’elemento distintivo del progetto è l’ampia integrazione tra area commerciale e spazi verdi. Oltre alla zona dedicata alla vendita, l’azienda ha annunciato la creazione di un grande parco esterno di 16.000 metri quadrati. Questo polmone verde, arricchito da un suggestivo laghetto e aree giochi dedicate ai bambini, sarà uno spazio liberamente fruibile dai visitatori, concepito per offrire una pausa di relax immersi nella natura anche al di fuori dell’esperienza d’acquisto.

Programma e iniziative per il weekend di apertura

Per celebrare il weekend inaugurale di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, Viridea ha pianificato un fitto calendario di attività dedicate alle famiglie e agli appassionati di botanica:

Intrattenimento per i più piccoli: Durante l’intero fine settimana sarà presente una mini-mongolfiera. I bambini potranno inoltre partecipare a laboratori di bolle di sapone, divertirsi con il truccabimbi e ricevere palloncini modellabili.

Consigli d’esperto con Stefano Pagano: Nella giornata di domenica, lo store ospiterà Stefano Pagano , celebre esperto di giardinaggio e volto noto della trasmissione TV E-Planet in onda su Italia1. Pagano sarà a disposizione del pubblico per offrire consulenze personalizzate, approfondimenti tecnici e consigli pratici sulla cura delle piante da esterno.

Il taglio della torta: Il momento culminante delle celebrazioni è fissato per domenica 1 marzo alle ore 17:00, con il taglio della torta inaugurale aperto a tutti i presenti.

Nel 2023, i Garden Center Viridea hanno registrato un fatturato di 87,4 milioni di euro, segnando una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Il successo della catena è testimoniato anche dall’affluenza di pubblico, con oltre 7 milioni di visitatori complessivi registrati nell’ultimo anno solar