Investimento da 1,2 miliardi per il nuovo stadio che porterà la Lombardia all’avanguardia nel mondo

Il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera definitivo alla vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan per un valore complessivo di 197 milioni di euro, cifra avallata anche dall’Agenzia delle Entrate. Questa decisione segna una svolta storica e apre la strada alla realizzazione di un avveniristico nuovo impianto da 71.500 posti, cruciale per ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Il progetto del nuovo San Siro: tempi e investimenti

Il progetto, valutato in un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro (di cui circa 710 milioni destinati al solo stadio), è pronto a ridefinire il quartiere.

Inaugurazione e Euro 2032: L’obiettivo è inaugurare il nuovo stadio entro il 2031 , in tempo per l’importante evento calcistico continentale di Euro 2032.

L'inizio del cantiere non è previsto prima del 2027 , subito dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 , la cui cerimonia di apertura si terrà proprio sul prato del Meazza.

L’inizio del cantiere non è previsto prima del , subito dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali , la cui cerimonia di apertura si terrà proprio sul prato del Meazza. Funzionalità e Riqualificazione: Il nuovo impianto sorgerà sugli attuali parcheggi e sarà pensato per essere operativo 365 giorni l’anno. Sarà dotato di ampi spazi commerciali, ristoranti, uffici, hotel e musei, con lo stadio che si innalzerà su un podio che fungerà da piazza urbana. Il tutto sarà immerso in un nuovo parco che coprirà metà della superficie complessiva dell’area. Il completamento dell’intero quartiere è atteso entro il 2035.

Demolizione e il “vincolo” storico-culturale: resterà solo il 9% del Meazza

La costruzione del nuovo stadio comporterà la quasi totale demolizione del “vecchio” Meazza.