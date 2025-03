La Città del Mobile si prepara a un Festival del Legno con il tributo agli artigiani e ai Pezzi Unici

Cantù Città del Mobile – Festival del Legno 2025 prende forma. Approvato questa mattina dalla Giunta comunale, il nuovo tema della tredicesima edizione, in programma dal 24 settembre al 5 ottobre: Pezzi Unici.

Un titolo che non è solo omaggio al valore del manufatto artigianale, spesso protagonista dei musei, ma anche un tributo alla capacità creativa che caratterizza aziende, designer e architetti, veri protagonisti di una tradizione che si rinnova con sguardo rivolto al futuro. Ogni pezzo unico è il risultato di competenze e ricerca, nonché il riflesso dell’identità di chi lo crea e della storia che porta con sé. Obiettivo dell’edizione è rafforzare il legame con la tradizione artigianale del territorio, sottolineando come ogni creazione sia frutto di esperienza, ricerca e passione.

Anche quest’anno, la manifestazione godrà del sostegno della Consulta per l’Economia, dell’appoggio della Camera di commercio Como Lecco, delle associazioni di categoria, del Liceo Artistico Statale Fausto Melotti di Cantù, della Fondazione Enaip Lombardia con asPROlegno, oltre che delle imprese commerciali cittadine, dell’Ordine degli Architetti e delle aziende del territorio. Una sinergia che rafforza il legame con il tessuto produttivo e sociale di Cantù, ponendo le basi per un’edizione che mira ad ampliare il suo raggio d’azione, aprendosi sempre più al dialogo con l’intera filiera del legno -arredo, dai fornitori di materie prime ai designer, dagli architetti ai progettisti.

“Ogni pezzo unico racconta la capacità di innovare senza perdere di vista la tradizione. Rappresenta il legame tra chi crea e chi sceglie, tra il passato di un mestiere e il futuro del design. Non sarà solo una celebrazione del prodotto, ma un’occasione per riaffermare l’unicità della nostra filiera e del nostro territorio. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di Cantù come centro di eccellenza del legno-arredo, non solo a livello locale”, l’assessore alle Attività Economiche, Isabella Girgi.

Il Festival continuerà a essere un’occasione per esplorare il mondo del design e dell’innovazione, intercettando nuove opportunità di crescita culturale ed economica. La programmazione includerà mostre e installazioni, laboratori per bambini, incontri di approfondimento, talk con esperti del settore, convegni tematici e iniziative come Shopping & Design e Botteghe Aperte, per una manifestazione sempre più integrata con il tessuto produttivo e culturale della città.

Dal 24 settembre al 5 ottobre 2025, Cantù torna, ancora una volta, a essere il palcoscenico di un evento che celebra l’eccellenza e la creatività artigianale, offrendo una vetrina d’eccezione per tutte le realtà del settore.