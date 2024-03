La Ferrari con targa svizzera si schianta, prende fuoco e si spezza in due: morte due persone

Incidente mortale per gli occupanti di una Ferrari con targa svizzera che si è spezzata ed è poi andata completamente distruttra in un incidente in Piemonte, oggi, poco dopo mezzogiorno. Nell’incidente, avvenuto lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià, sono morte due persone.

L’incidente è stato ricostruito dal quotidiano La Stampa secondo cui la Ferrari ha urtato un guardrail subito dopo la galleria di Passo d’Avenco, nel territorio di Alice Castello (Vercelli), quindi ha preso fuoco. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e operatori del servizio di soccorso 118. I corpi, sempre secondo le prime notizie, sono carbonizzati e l’identificazione si preannuncia quindi difficile.

Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, l’auto viaggiava da Ivrea in direzione Santhià. Al momento dell’incidente l’asfalto era bagnato ed è molto probabile che la super sportiva viaggiasse a forte velocità.

La Ferrari è stata letteralmente tranciata in due e la parte anteriore del veicolo, con a bordo i due passeggeri, si è invece incastrata sotto il guardrail prendendo fuoco. Sempre secondo “La Stampa”, a bordo della Ferrari sedevano un uomo e una donna.