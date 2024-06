La multinazionale e la battaglia dei lavoratori uniti da Como a Lodi e Cremona: “Basta giungla dei contratti”

Di recente Intercos, nota multinazionale di cosmetica, ha disdetto il contratto d’appalto con ELECOS, un’azienda di cosmetica e logistica della provincia di Lodi, dichiarando L’internalizzazione dei lavoratori in un magazzino in provincia di Cremona.

A questi lavoratori oggi è applicato il CCNL Merci e Logistica ma la Intercos vorrebbe applicare, in sede di internalizzazione, un CCNL diverso estromettendo dai tavoli di contrattazione le categorie sindacali della CGIL ( FILCTEM E FILT).

“Da anni chiediamo di migliorare le condizioni della filiera, abbandonando un modello fondato sulla frammentazione contrattuale e le disparità tra lavoratori – dichiara Roberto Ferrara segretario della Filt CGIL di Como – Dentro una filiera che palesemente afferisce alla chimica sono presenti tre contratti diversi: Chimica, Logistica e Multiservizi. Quanto sta per accadere a Cremona è ancora peggio perché si passa da un contratto di miglior favore a una situazione peggiorativa.”

La mobilitazione è stata proclamata a livello regionale per la gravità di quanto sta accadendo a Cremona.

“Qui a Como non ci mobilitiamo soltanto in solidarietà ai lavoratori di Lodi che dovranno essere spostati a Cremona, ma contro una manovra che rischia di diventare un precedente importante per tutti i lavoratori degli appalti Intercos e che dobbiamo contrastare sul nascere – conclude Ferrara Non siamo disponibili a sottostare ai giochi di mercato sulla pelle dei lavoratori: è il momento di ridurre la filiera, garantire continuità occupazionale e contratto adeguato. Non ci sono lavoratori di serie A e di serie B, è mobilitazione. Partiremo il giorno 6 con assemblee e presidi a Olgiate Comasco e in tutta la Lombardia”.