La rivoluzione Smart Village tra splendide valli del Lago di Como: “Una sfida da condividere con i giovani, ecco come”

Il Lago di Como GAL incontra i giovani del territorio per ascoltare idee, raccogliere proposte e coinvolgerli attivamente nella costruzione di Smart Village. L’obiettivo? Convertire le sfide locali in opportunità innovative attraverso progetti integrati sviluppati dal basso. Gli Smart Village sono modelli di sviluppo innovativi che nascono dalla capacità delle comunità rurali di accogliere le sfide del territorio e affrontarle con soluzioni strategiche e condivise. Questi progetti integrati, presentati da partenariati pubblico-privati, coinvolgono diversi ambiti: culturale, ambientale, sociale e industriale.

Giovani protagonisti del cambiamento

“Crediamo fermamente che i giovani siano il motore del cambiamento – afferma Daniela Gerosa, Presidente del Lago di Como GAL – e per questo vogliamo creare un ambiente che permetta loro di esprimere idee, confrontarsi e contribuire attivamente allo sviluppo delle comunità locali. Il nostro obiettivo è costruire insieme a loro Smart Village innovativi, in grado di rispondere alle esigenze del territorio con soluzioni sostenibili e lungimiranti”.

L’obiettivo è coinvolgere i giovani del territorio, far conoscere le attività del GAL e la strategia 2023/2027 finanziata da Regione Lombardia, stimolare il loro spirito creativo e renderli parte attiva nei processi di progettazione. Si terranno momenti di confronto e scambio di idee anche con giovani imprenditori e professionisti del territorio che racconteranno il loro percorso:

come hanno avuto l’idea della loro attività?

quali difficoltà hanno affrontato e come le hanno superate?

in che modo hanno reso concreta la loro visione imprenditoriale?

Saranno presenti giovani appartenenti alle associazioni di categoria, rappresentanti di diversi settori: agricolo, artigianale, industriale e commerciale, al fine di offrire una panoramica completa della vita delle nostre comunità, ispirando e guidando i partecipanti con esperienze concrete e diversificate.

Appuntamento a Centro Valle Intelvi

13 marzo 2025

Ore 18.00

Comunità Montana Lario Intelvese, Centro Valle Intelvi

L’evento sarà un’opportunità per i giovani di confrontarsi, fare rete e interagire con il Lago di Como GAL per attuare le loro idee e contribuire allo sviluppo delle comunità locali.

Un percorso di accompagnamento per le idee più innovative.

“La nostra Comunità Montana crede fortemente in questo progetto – sottolinea Mario Pozzi, Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese – perché offre ai giovani strumenti concreti per realizzare le loro idee. Creare Smart Village significa valorizzare il nostro territorio e renderlo più attrattivo per le nuove generazioni. Questa iniziativa è un primo passo verso un futuro in cui i giovani diventano protagonisti attivi dello sviluppo locale”.

Il Lago di Como GAL non si limiterà ad ascoltare: i giovani partecipanti saranno accompagnati in un percorso di sviluppo e progettazione, con l’obiettivo di trasformare le idee in soluzioni concrete.

Come partecipare

L’iscrizione è gratuita. Per partecipare:

invia una mail a info@lagodicomogal.eu

scrivi su WhatsApp al 3331849153

Un’occasione da non perdere!

Non perdere l’occasione di fare la differenza per il tuo territorio!