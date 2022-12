La strada green Grandate/Malnate, Orsenigo (Pd): “Ora fondi per unirla alla ciclopedonale del Lura”

La ciclopedonale Grandate-Malnate prende sempre più forma e si arricchisce di un altro tassello fondamentale (qui tutti i dettagli e i progetti). Dopo la notizia di pochi giorni fa che indicava come nel Piano Lombardia fosse prevista una prima somma per la pista ciclabile, adesso arriva la richiesta di destinare altre risorse per realizzare l’intersezione della ciclopedonale con il torrente Lura.

A intervenire è il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo. “Regione Lombardia rinnovi i suoi sforzi per sostenere la piena realizzazione della ciclopedonale Grandate-Malnate. Nel 2021 il consiglio regionale ha approvato un mio ordine del giorno con cui ha sbloccato i primi 500mila euro per il Comune di Villa Guardia. Ora chiederò che Palazzo Lombardia predisponga anche le risorse necessarie al Comune di Lurate Caccivio per realizzare l’intersezione della ciclopedonale con il torrente Lura. L’operazione comporterà un costo di circa 950 mila euro per l’amministrazione e richiede, tra gli altri interventi, la messa in sicurezza delle sponde del corso d’acqua”.

Decisivo infatti sostenere i diversi comun coinvolti nel progetto. La ciclopedonale Grandate-Malnate che verrà realizzata nel sedime della ferrovia abbandonata che corre tra le province di Como e Varese sarà un “passo avanti nella direzione di una vera mobilità sostenibile nel nostro territorio e la sua rigenerazione dal momento che andremo a recuperare un tratto ferroviario abbandonato e dismesso da decenni”, conclude il consigliere