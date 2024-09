Lago di Como, bloccati i lavori per la Variante da 400 milioni? Anas: “Scavi fermi ma il cantiere prosegue”

Da Anas arriva una presa di posizione sull’intricatissima situazione del cantiere per la Variante della Tremezzina, tra aria di smobilitazione, tempi lunghissimi, problemi irrisolti e possibile mobilitazione dei sindaci lariani il prossimo 21 settembre. Difficile, però, parlare di passo avanti visto che da un lato si afferma che i lavori non si sono mai fermati ma dall’altro si conferma che gli scavi delle gallerie – cioè gli interventi più importanti dell’opera da circa 400 milioni di euro – sono bloccati.

“Si è svolto ieri a Roma un incontro tra i vertici di Anas e l’impresa incaricata della realizzazione della Variante alla Tremezzina, Consorzio Sis, per affrontare le tematiche inerenti alla gestione dei materiali provenienti dagli scavi delle gallerie per i quali, come è noto, è stata rilevata la presenza di idrocarburi pesanti e arsenico – si legge nella nota, con riferimento a uno dei problemi maggiori – Nei prossimi giorni Anas trasmetterà una relazione ambientale alla Regione Lombardia, contenente i dati forniti dalla ditta appaltatrice, consentendo così di avviare un confronto con gli Enti territorialmente competenti per l’individuazione dei siti di destinazione finale del materiale proveniente dagli scavi”.

Secondo Anas, però, i lavori non sono fermi: “Nel frattempo – prosegue infatti il comunicato – l’impresa continuerà ad operare sul cantiere con una forza lavoro di circa 70 addetti, svolgendo altre attività previste nel Progetto esecutivo, tra le quali anche il trasporto del materiale già stoccato. I lavori e le altre attività di cantiere, infatti, non si sono mai fermati. E in occasione dell’incontro di ieri l’impresa ha confermato l’intenzione di voler proseguire le attività in corso fatta eccezione per gli scavi, che potranno riprendere a valle della definizione delle modalità di gestione e dei siti di destinazione del materiale di scavo”. Il che, però, non è proprio secondario visto che le operazioni largamente più importanti per il futuro dell’opera sono proprio gli scavi delle gallerie e, peraltro, le altre operazioni che proseguirebbero non è specificato quali siano.