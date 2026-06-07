Lago di Como, ecco la regina delle sagre: risotto al pesce persico, piatti tipici e tour sulle Lucie

Preparatevi perché il prossimo fine settimana l’appuntamento è di quelli da non perdere con le radici profonde e le tradizioni del Lago di Como, nessuna esclusa.

A Mandello del Lario ritorna infatti uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, nella zona si svolgerà la seconda edizione della “Sagra della Tradizione Lariana”.

L’evento, promosso direttamente dal Comune di Mandello del Lario, nasce dalla stretta sinergia con importanti realtà del territorio: l’Operazione Mato Grosso Luz y Alegria ODV, il Gruppo Manzoniano Lucie, l’Avis Mandello del Lario e i Frilinfeu “L’Allegra Brigata”.

Il ricco programma della manifestazione si articolerà attraverso tre giornate interamente dedicate alla cultura, alla gastronomia, allo sport, alle tradizioni popolari e alla solidarietà.

Le attività animeranno i principali punti nevralgici della località lariana, coinvolgendo nello specifico piazza del Mercato, viale dei Giardini, piazza Italia e piazza Garibaldi.

Il programma di venerdì 12 giugno: cultura e folklore

L’apertura ufficiale della manifestazione è fissata per venerdì 12 giugno. L’esordio culturale è affidato alla mostra “La Sperada”, un’esposizione interamente dedicata ai celebri e antichi ornamenti femminili della tradizione lombarda. La mostra sarà accessibile al pubblico a titolo completamente gratuito dalle ore 18:00 alle ore 22:00, allestita presso lo spazio dell’Infopoint situato in viale dei Giardini. La prima serata entrerà nel vivo grazie all’intrattenimento musicale e coreutico, che vedrà sul palcoscenico l’esibizione del Gruppo Folkloristico “I Brianzoli” di Ponte Lambro.

Sabato 13 giugno: Triathlon, tour sulle Lucie e la Cena Tradizionale

La giornata di sabato 13 giugno si aprirà all’insegna dello sport outdoor. Dalle ore 9:00 alle ore 15:00 si disputerà infatti il Triathlon Cross Sprint, competizione sportiva organizzata sotto l’egida della Polisportiva Mandello.

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, l’attenzione si sposterà sullo specchio d’acqua antistante il paese: residenti e turisti avranno la possibilità di partecipare ai suggestivi mini tour in barca a bordo delle storiche Lucie del Lago di Como, le tradizionali imbarcazioni lariane, grazie alla gestione e alla cura del Gruppo Manzoniano Lucie.

Il momento clou del sabato sera sarà rappresentato dalla attesissima Cena Tradizionale Lariana, che prenderà il via dalle ore 19:30 in piazza del Mercato. Il piatto forte dell’evento culinario sarà la classica degustazione del risotto al pesce persico, risotto mi raccomando (non riso in cagnone, come da storica polemica).

La serata gastronomica sarà impreziosita e accompagnata dalle note musicali itineranti delle “Fisarmoniche Paesane”.

Domenica 14 giugno: Aquathlon e il raduno di auto d’epoca “Belle Époque”

I fitti appuntamenti del fine settimana proseguiranno nella giornata di domenica. Il comparto sportivo vedrà lo svolgimento dell’“Aquathlon”, una gara multisport dedicata sia alle categorie giovanili sia ai Master.

In contemporanea, il lungolago si proietterà nel passato con il raduno “Belle Époque Lake Como”. L’iniziativa porterà a Mandello del Lario una sfilata di veicoli storici guidati da conducenti in rigorosi abiti d’epoca. L’intera sfilata, in programma a partire dalle ore 8:00, sarà scandita dalla colonna sonora della musica itinerante proposta dal gruppo Manoucherie.

Cucina aperta e beneficenza per l’Operazione Mato Grosso

Per l’intera durata della Sagra della Tradizione Lariana, la cucina comunitaria allestita in piazza del Mercato resterà pienamente operativa per garantire il servizio di ristorazione. Gli orari di apertura degli stand gastronomici seguiranno il seguente calendario:

Venerdì: dalle ore 19:00 alle ore 22:00

dalle ore 19:00 alle ore 22:00 Sabato: dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00

dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00 Domenica: dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00

L’evento si caratterizza anche per una forte impronta etica: l’intero ricavato della manifestazione culinaria e delle attività connesse sarà infatti interamente devoluto in beneficenza a sostegno delle missioni dell’Operazione Mato Grosso.

Il progetto territoriale “Le Tradizioni Lariane”

Questa importante iniziativa locale si inserisce all’interno del più ampio palinsesto della rassegna istituzionale intitolata “Le Tradizioni Lariane”. Il progetto gode del sostegno economico e del patrocinio di Regione Lombardia, ottenuto tramite la partecipazione al bando regionale “Itinerari ed Eventi in Lombardia 2026”. La rassegna è promossa in sinergia strutturale con tutti i Comuni della provincia di Lecco che hanno aderito al medesimo distretto progettuale, con il preciso obiettivo istituzionale di valorizzare le eccellenze gastronomiche e storiche locali, rafforzare l’identità culturale del territorio e stimolare proficue collaborazioni tra gli enti pubblici, il tessuto associazionistico e le comunità locali.