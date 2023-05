Lario e laghi minori, Ceresio e Piano : ecco i contributi regionali per la sicurezza dei trasporti

Regione Lombardia ha stanziato 219.000 euro per la sicurezza dei laghi lombardi. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente di concerto con l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa. Le risorse riguardano le attività di vigilanza, intervento e soccorso e sono relative al 2023: stanziamenti che Regione Lombardia eroga annualmente a favore delle Autorità di bacino lacuali.

LUCENTE: LAGHI RISORSA FONDAMENTALE PER LOMBARDIA

“I laghi – dice Franco Lucente – sono una risorsa ambientale, turistica ed economica fondamentale per la Lombardia. Le risorse che mettiamo a disposizione serviranno ad una serie di attività e servizi affinché turisti e residenti possano godere delle bellezze dei nostri laghi in totale sicurezza. L’obiettivo di Regione, in sinergia con le Autorità di bacino lacuali e gli altri enti preposti, è assicurare un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sui laghi lombardi. Permettendo così lo sviluppo e la promozione della navigazione interna. Una misura che valorizza l’attrattività del nostro sistema lacuale”.

LA RUSSA: “SINERGIA TRA REGIONE AUTORITÀ BACINO E FORZE ORDINE”

“Un passo avanti importante – dice La Russa – per garantire la sicurezza sui laghi lombardi in vista della stagione estiva e promuovere le attività turistiche nella nostra regione. In questa direzione, Regione Lombardia favorisce la sinergia tra le Autorità di bacino e le Forze dell’ordine presenti sul territorio, fondamentali per programmare tutti gli interventi necessari al controllo dei laghi, comprese le eventuali operazioni di soccorso”.

RIPARTIZIONE RISORSE

Autorità di bacino laghi Garda e Idro: 47.000 euro.

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 40.000 euro. Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro: 40.000 euro.

Autorità di bacino Lario e dei laghi minori: 60.000 euro. Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla: 32.000 euro.

DOTTI: “SERVIZIO FONDAMENTALE”

“E’ importantissima l’attenzione rivolta da Regione Lombardia anche al nostro lago per un servizio fondamentale soprattutto durante la stagione turistica che vede un fortunato incremento di presenze e di situazioni di rischio, è importante la disponibilità di autorità di bacino e forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sui laghi”, così la consigliera regionale comasca Anna Dotti (FdI)