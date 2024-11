l’Inps della Lombardia è a caccia di medici: ne cerca 95 per le provincie della regione (tranne una)

L’Inps Lombardia è a caccia di medici. Sul sito dell’Istituto, infatti, nella sezione Home/Avvisi Bandi e Fatturazione/Avvisi, sono stati pubblicati due Avvisi per il reclutamento di medici da destinare alle attività mediche delle strutture INPS della Lombardia, ad esclusione di Milano. Nel dettaglio si cercano:

– 36 medici, ai quali conferire incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad operazioni peritali nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445bis del c.p.c.

La distribuzione dei posti avverrà in base alle esigenze di servizio dell’Istituto su tutte le sedi provinciali della Lombardia, ad esclusione di Milano, con particolare attenzione dedicata al fabbisogno di medici per la Direzione provinciale di Brescia

– 59 medici specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento delle attività medico legali dell’INPS.

Gli interessati potranno inviare, entro il termine del 29 novembre la propria candidatura, corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it.