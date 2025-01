Lo chef stellato Michelin: “In Italia stipendi in cucina da 1400 euro. Addio, apro a Lugano con soli 12 coperti”

Addio Milano. Addio Italia, vado in Svizzera. Promessa – con polemica dai toni aspri – dello chef Felice Lo Basso, chef del ristorantr Felix Lo Basso Home&Restaurant di Milano, una stella Michelin, che al Corriere della Sera ha rivelato di essere pronto a dare un feroce addio a Milano per rifugiarsi in Svizzer. Anzi, per la precisione in Canton Ticino, a poco più di mezz’ora da Como: cioè a Lugano.

Come si accennava, pesanti le parole riservate dallo chef alla realtà milanese, che Lo Basso descrive come molto diversa quando vi approdò, cioè nel 2014, per iniziare a lavorare nella cucina del ristorante “Unico”.

Vero momento decisivo per lo chef – che finora ha lavorato in un locale fine dining con 12 coperti – è stato il periodo della pandemia da Covid. “Il turismo non si è più ripreso, le persone non hanno più soldi perché la città (Milano, ndr) è troppo cara e gli stipendi sono troppo bassi”.

E infatti, la clientela ideale per il suo ristorante è diventata quella composta in particolare da cinesi e russi, che hanno la possibilità di spendere 230 euro per il suo menu degustazione (bevande escluse): “Mi rendo conto che non sia un ristorante alla portata di tutti, ma il punto è proprio questo: non c’è più una clientela italiana alto spendente, e manca anche quella straniera», mentre «i milanesi non escono più a cena”.

Ma secondo chef Lo Basso i problema di Milano sono diversi. Tanto che Lo Basso parla di servizi non sufficienti (“La metro che chiude a mezzanotte”) e segnala l’eterno problema della sicurezza, o almeno della sua percezione.

Una città, il capoluogo della Lombardia, dove non ha intenzione di far crescere i suoi tre figli, l’ultimo nato otto mesi fa: “Ho deciso di trovare condizioni di vita migliori. Qui è tutto finto, a partire dal racconto che si fa della città. Ormai un giovane chef dipendente guadagna di più al Sud, 1800-2000 euro. A Milano se ne prendono 1300-1400. Chi può vivere così?”.

Per tutti questi motivi, dal prossimo 20 febbra”io, insieme a una socia svizzera, Lo Basso aprirà il “Felix Lo Basso Restaurant” a Lugano. Che descrive in questi termini: “Bistrot con tre sale, aperitivi, eventi e un fine dining da 12 coperti come a Milano. Altrimenti non ci si sta dentro, il fine dining e basta non si può più fare, è morto. Però almeno in Svizzera tutto funziona, la qualità della vita è alta, c’è capacità di spesa, c’è sicurezza. Mio figlio avrà sicuramente un futuro migliore lì”.