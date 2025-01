Lo storico circolo ambientalista in provincia di Como compie 35 anni: nuova sede e vertici rinnovati

Nel 2025 il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” compie 35 anni di attività: una longevità non scontata per un’associazione di puro volontariato. Il sodalizio è nato nel 1990 a Merone per poi trasferirsi nel 2015 ad Alzate Brianza. Da pochi mesi il Circolo ha una nuova sede ad Anzano del Parco, presso l’edificio in piazza Municipio n. 1, messo a disposizione dal Comune di Anzano.

Un’associazione che non si risparmia dal punto di vista dell’azione a difesa del territorio e lo farà anche nell’anno che parte ora, attraverso tutta una serie di iniziative già previste. Tra queste, riconfermatissima la “Festa delle Api” che raggiunge la sedicesima edizione e che, per il terzo anno consecutivo, si terrà a Ponte Lambro.

Poi le iniziative a salvaguardia del territorio naturale. Tra queste citiamo in particolare l’area del PLIS ‘Zoc del Peric’, compresa tra i territori comunali di Alzate Brianza, Lurago d’Erba e Inverigo, che ci offre la possibilità di realizzare un Campo di Volontariato Internazionale, riprendendo le positive esperienze degli scorsi anni.

Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” continuerà poi con le iniziative contro il consumo di suolo in uno dei territori, quello della Brianza comasca e lecchese, tra i più cementificati in Lombardia. Da qui la richiesta a tutti i Comuni per l’adozione di PGT a ‘consumo di suolo zero’.

Proseguirà poi l’attività all’interno del Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’ – formato insieme ad altre 34 associazioni – per la tutela del territorio montano e contro lo scellerato progetto per nuovi impianti da sci con innevamento artificiale. Altre vertenze – di cui alcune condotte in collaborazione con altre associazioni del territorio – riguardano la lotta contro progetti di nuove strade inutili e impattanti come la Canturina bis o la strada di Scarenna.

Nel corso dell’anno sono previste anche iniziative per la diffusione della cultura della legalità, tra cui la Rassegna antimafia “4 colpi alla ‘ndrangheta”.

Proseguiranno le attività di educazione ambientale nelle scuole del territorio, per diffondere anche nei più giovani il rispetto della natura. In tal senso il Circolo propone interventi per far conoscere il mondo delle api e degli insetti impollinatori, inclusi i progetti di nuovi giardini delle api. Infine si prevedono attività di conoscenza del territorio come gite ed escursioni.

La recente assemblea dei soci del Circolo ha riconfermato Roberto Fumagalli nel ruolo di presidente e Moreno Casotto come vicepresidente. Confermato anche buona parte del direttivo uscente con Antonio Bertelè, Tommaso Gaffuri, Loris Galliani, Marco Jussen e Raffaella Rusconi, con i nuovi ingressi di Massimo Cattaneo e Salvatore Casale. La nuova sede di Anzano è aperta al mercoledì sera.