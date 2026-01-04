Tantissimi negozi in Lombardia amati dalle famiglie: il titano commerciale da 5.33 miliardi e la maxi acquisizione

Il Gruppo Conad Nord Ovest ha formalizzato la firma di un accordo finalizzato all’acquisizione della società General Srl e delle relative realtà collegate, che detengono attualmente la titolarità della rete di punti vendita operanti sotto l’insegna PiùMè. Questa operazione segna un ingresso di eccezionale rilevanza strategica per la cooperativa all’interno del canale drugstore. L’obiettivo primario dell’acquisizione è il potenziamento dell’offerta commerciale nei segmenti merceologici legati all’home care e al personal care, consolidando in modo definitivo il posizionamento del Gruppo nel mercato multicanale.

I dettagli dell’accordo e l’espansione territoriale

L’operazione finanziaria e commerciale, che risulta al momento subordinata alla necessaria approvazione da parte delle Autorità Antitrust, stabilisce che Conad Nord Ovest assuma il controllo diretto di un perimetro composto da 260 negozi. La distribuzione geografica dei punti vendita coinvolti è capillare e interessa una vasta area del territorio nazionale, coprendo complessivamente nove regioni italiane: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lazio, Toscana e Veneto.

Continuità operativa e salvaguardia dell’occupazione

L’intesa siglata tra le parti non si limita alla sola rete commerciale, ma estende il suo raggio d’azione anche ai centri direzionali e ai poli logistici di riferimento situati a Querceta, in provincia di Lucca. Un pilastro fondamentale di tutta l’acquisizione è rappresentato dalla tutela assoluta dei livelli occupazionali. È stato infatti confermato ufficialmente il mantenimento dell’intero organico attualmente in forza, includendo sia il personale impiegato nei singoli punti vendita sia i lavoratori operanti nelle strutture centrali. A garantire la stabilità operativa contribuirà inoltre la prosecuzione del rapporto di collaborazione con la famiglia Tognetti.

La visione strategica di Conad Nord Ovest

“La nuova operazione ci consente di rafforzare il nostro approccio multicanale, sviluppando sinergie nella rete di vendita e ampliando l’offerta in coerenza con il Piano Strategico di Conad Nord Ovest” – ha dichiarato Adamo Ascari, Amministratore Delegato della cooperativa – “L’obiettivo è rispondere in maniera sempre più completa alle esigenze di consumo, estendendo la presenza in segmenti adiacenti e complementari rispetto al nostro core business”.

Bisogna specificare che l’accordo sottoscritto riguarda esclusivamente il perimetro di General Srl. Di conseguenza, l’operazione non incide in alcun modo sulle relazioni commerciali che la medesima società ha già attive con altre realtà che operano con il marchio PiùMè in diverse aree del territorio nazionale.

Caratteristiche del format e proposta commerciale

I punti vendita ad insegna PiùMè si posizionano sul mercato come esercizi di prossimità con un altissimo livello di specializzazione. La proposta commerciale si fonda su un assortimento profondo e su una strategia che punta costantemente all’innovazione nei settori dedicati alla cura della casa e della persona. Il format è stato appositamente progettato per assicurare una notevole flessibilità nel rispondere alle necessità quotidiane dei clienti e alle variazioni stagionali della domanda. I fattori determinanti su cui punta l’insegna sono la rapidità dell’esperienza d’acquisto e la convenienza per il consumatore finale.