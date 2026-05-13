Lombardia, il colosso dell’abbigliamento da 9,5 miliardi di ricavi apre ancora in un centro commerciale

Dieci anni dopo quel primo, storico taglio del nastro al centro commerciale Il Centro di Arese, la storia d’amore tra Primark e la Lombardia continua. Il colosso irlandese dell’abbigliamento – che oggi vanta ricavi per circa 9,5 miliardi di sterline e oltre 80mila dipendenti nel mondo – ha appena annunciato una nuova, massiccia fase di espansione nel nostro Paese.

Sul piatto c’è un investimento complessivo di 22 milioni di euro, destinato all’apertura di tre nuovi punti vendita e alla creazione di 300 nuovi posti di lavoro.

Dove apriranno i nuovi negozi Primark

La strategia di espansione tocca tre diverse regioni italiane, confermando la volontà del brand di radicarsi sempre di più sul territorio. Le nuove aperture riguarderanno:

Lombardia: a Cremona, all’interno del Centro Commerciale Cremona Po’ .

Marche: ad Ancona, presso il Grotte Center .

Friuli-Venezia Giulia: a Gorizia, all’interno del Tiare Shopping Centre.

Un traguardo importante per la catena, arrivata in Italia nel 2016 proprio partendo da Arese (con un team iniziale di 390 persone) e seguita, a soli otto mesi di distanza, dal secondo store di Brescia.

Obiettivo 28 store e il ringraziamento ai clienti

“Questa nuova fase di crescita rappresenta per noi molto più di una semplice espansione della nostra rete retail”, ha sottolineato Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia. “Con la celebrazione di questi 10 anni, vogliamo ringraziare i nostri colleghi e i nostri clienti che sono stati al centro del nostro percorso di crescita finora”.

Oggi Primark conta 20 negozi attivi in Italia e un esercito di oltre 5.000 dipendenti. Considerando i tre nuovi opening appena svelati e i cinque già programmati in precedenza (due a Napoli, uno a Roma, Parma e Genova), la rete tricolore del marchio arriverà presto a toccare quota 28 negozi.

Non solo retail: in arrivo il primo polo logistico italiano

Le novità non si limitano alle vetrine. L’azienda sta infatti accelerando i lavori per la realizzazione del suo primo polo logistico in Italia.

La struttura sorgerà in Piemonte, ad Alessandria, e porterà con sé un ulteriore impatto occupazionale positivo con la creazione di oltre 200 posti di lavoro. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il partner Segri, ha tempistiche ben definite: la fine dei lavori è fissata per novembre 2026, con la piena operatività prevista per l’inizio del 2027. Un hub strategico fondamentale per supportare in modo efficiente una rete di negozi ormai capillare su tutto il territorio nazionale.