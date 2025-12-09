Nei supermercati lombardi nati a Como inaugurano due punti vendita della famosissima catena di elettronica

Continua e si espande la partnership commerciale tra gli Ipermercati Bennet della provincia di Como e la catena di elettronica MediaWorld.

Il prossimo giovedì 11 dicembre, infatti, MediaWorld inaugurerà due nuovi spazi MediaWorld Xpress ad Anzano Del Parco e Erba, all’interno dei rispettivi Ipermercati Bennet, storica catena della grande distribuzione nata a Como 60 anni fa. Questi nuovi punti vendita porteranno l’offerta di tecnologia più vicina ai residenti dell’area comasca.

Nello specifico, l’inaugurazione di MediaWorld Xpress si terrà:

Anzano del Parco : giovedì 11 dicembre alle ore 8.40 (in Via Provinciale, 2, all’interno dell’ Ipermercato Bennet )

Erba: sempre giovedì 11 dicembre, alle ore 10.30 (in Viale Prealpi, 3, all’interno dell’Ipermercato Bennet)

“Le nuove importanti aperture, all’interno degli Ipermercati Bennet, rientrano nella strategia di sviluppo e innovazione dell’azienda – si legge nella nota di presentazione della doppia inauguraziuone – mirata a garantire una maggiore prossimità e un’offerta sempre più ricca di tecnologia, servizi e soluzioni per tutta l’area comasca”.

Al termine di entrambi i momenti di inaugurazione e taglio del nastro, ci sarà il consueto welcome coffee. Si invitano tutti gli interessati all’elettronica e ai servizi MediaWorld in provincia di Como.