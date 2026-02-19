Whatsapp Facebook-f Instagram

Lombardia, nuova rotatoria da mezzo milione di euro nel paese sul lago dove visse il grande maestro

  • 07:53

C’è un legame profondo tra l’arte del taglio di Lucio Fontana e la nuova forma che prenderà la viabilità a Comabbio. La Regione Lombardia ha infatti dato il via libera a un investimento da 500mila euro per risolvere uno dei nodi critici della Statale 629: la costruzione di una nuova rotatoria che promette di cambiare il volto (e il traffico) del paese.

Non solo asfalto: l’omaggio al Maestro

Comabbio non è solo un borgo affacciato sull’omonimo lago; è il luogo dell’anima per Lucio Fontana. Qui il grande maestro dello Spazialismo visse, lavorò e si spense nel 1968. Proprio per celebrare questa eredità, l’Amministrazione comunale ha deciso di fare un passo in più: oltre alla nuova infrastruttura, la Sala mostre e convegni del paese sarà ufficialmente intitolata all’artista. Un modo per accogliere chi arriva in paese con un binomio perfetto tra modernità e cultura.

Un’opera strategica per il territorio

La nuova rotonda non è una semplice “opera di quartiere”, ma un intervento atteso da anni dai residenti e dai pendolari che ogni giorno percorrono l’arteria ad alto scorrimento. Ad annunciare lo stanziamento è il consigliere regionale Emanuele Monti, che ha sottolineato l’importanza del progetto.

“Questo intervento – ha rimarcato Monti – è il frutto di una collaborazione stretta con il sindaco Mariolino Deplano. La Regione conferma la sua presenza sui territori, rispondendo a esigenze concrete di sicurezza e qualità della vita”.

I vantaggi: meno code e più sicurezza

Cosa cambierà concretamente per chi guida sulla SS629? L’obiettivo è duplice:

  • Fluidità: Riduzione drastica dei tempi di attesa agli incroci.

  • Sicurezza: Una gestione più dolce dei flussi di traffico in un punto storicamente complesso.

  • Vivibilità: Meno smog da “stop-and-go” per chi vive a ridosso della statale.

