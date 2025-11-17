Maltempo e disastri, 1.2 milioni dalla Regione: alla provincia di Como quasi 600mila euro (ma riguardano un periodo preciso)

Regione Lombardia ha varato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per ristori a favore di Comuni e Province che hanno sostenuto spese di prima e post emergenza in occasione degli eventi calamitosi naturali negli anni 2024 e 2025 (fino al 30 giugno). Lo prevede una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

“Questo stanziamento – ha dichiarato l’assessore La Russa – rappresenta un tassello importante dell’impegno di Regione Lombardia nel supportare i territori colpiti da eventi calamitosi. Interveniamo a sostegno di Comuni e Province che, già nelle primissime ore dall’emergenza, hanno dovuto mettere in campo uomini, mezzi e risorse per garantire assistenza ai cittadini e ripristinare condizioni di sicurezza. Un’attenzione particolare è rivolta ai Comuni che hanno segnalato la presenza di cittadini evacuati per l’inagibilità della propria abitazione: una situazione che richiede interventi tempestivi e un sostegno concreto, come questo, per assicurare tutela alle famiglie coinvolte”.

“Regione Lombardia è vicina agli enti locali che hanno sostenuto spese di emergenza – afferma l’assessore Sertori – per eventi calamitosi. Fatti che, purtroppo, sono più frequenti che in passato, ma contro i quali ci attrezziamo anche con azioni di prevenzione e di tutela del territorio, individuando contesti a rischio idrogeologico e sostenendo opere di messa in sicurezza per evitare di dover intervenire in situazione di emergenza. Con sempre minori risorse a disposizione e pertanto con il dovere di utilizzarle al meglio”.

Qui il dettaglio per provincia: