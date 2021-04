Menaggio, nasce la super-associazione per il turismo: “Nessuno si salva da solo, lavoriamo insieme”

Nel momento in cui Como e la Lombardia sperano di tornare in zona gialla già dal prossimo 26 aprile, il Comune di Menaggio vuole inviare un messaggio di sostegno per la ripartenza a tutte le attività del territorio.

Un nuovo inizio, una rinascita tanto attesa che, finalmente, può essere condivisa con tutti gli operatori di Menaggio, San Siro, Grandola ed Uniti, Plesio e Griante per fare fronte comune e prepararsi alle riaperture.

Il Comune comunica così la nascita di PromoMenaggio, “nuova associazione degli operatori turistici, erede della Associazione Albergatori ma allargata a tutti gli operatori del territorio perché gli interessi sono comuni e condivisi”, che opererà insieme al Distretto Turistico del Centro Lario coinvolgendo così anche i comuni di Bellagio, Tremezzina e Varena.

La nuova associazione prevede “un programma di eventi, convenzioni, promozioni, iniziative promo-commerciali che sarà inserito in un progetto pluriennale”. “L’iniziativa nasce per poter iniziare un discorso di comunicazione e aggregazione e sviluppare varie iniziative prossime e future che coinvolgerà il settore per poter ripartire”, spiegano dal Comune lariano.

Di seguito la lettera della Commissione Turismo e Commercio del Comune di Menaggio che invita tutti gli operatori del territorio a una serata di presentazione delle varie iniziative, il 22 aprile alle 18.30 nel piazzale delle scuole medie del paese.