Nasce Cernobbio Music Campus: la chance dei giovani per entrare nell’industria musicale

Music Innovation Hub, Comune di Cernobbio e Associazione Mediterraneo Sicilia Europa con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani SMART, danno vita al Cernobbio Music Campus, un incontro tra professionisti e nuovi protagonisti del music business in un progetto di empowerment e sviluppo di conoscenze primarie necessarie ad entrare nella filiera dell’industria musicale.

Da Gennaio a Maggio 2023, 20 giovani della fascia 15-34 anni residenti in Lombardia saranno scelti per partecipare ad un percorso formativo in ambito creativo culturale e musicale nella mansarda del museo di Villa Bernasconi di Cernobbio, destinata ai laboratori e agli atelier creativi.

Il percorso è diviso in tre moduli che prevedono la comprensione dell’ecosistema musicale e dei principi delle capacità manageriali; il programma creativo di sperimentazione musicale; la gestione e organizzazione di eventi culturali.

A Giugno 2023 come conclusione del percorso formativo, parteciperanno ad attività di co-progettazione di un evento culturale e creativo a Villa Bernasconi. L’evento, creato ad hoc per i cittadini e realizzato in uno dei luoghi culturali simbolo della città di Cernobbio, avrà l’obiettivo di rendere i partecipanti protagonisti e artefici di un momento unico.

Infine, a Luglio 2023 il prototipo dell’evento realizzato verrà presentato a BASE Milano, centro culturale polifunzionale che produce innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti, imprese e tecnologia nel cuore di zona Tortona.

Tra i professionisti coinvolti in Cernobbio Music Campus: Dino Lupelli (General Manager, MIH/Linecheck Music Meeting and Festival), Christoph Storbeck (Head of Conference, Linecheck), Anna Zò (Operations Manager MIH/Linecheck), Claudia Taibez (Responsabile area Cultura Comune di Cernobbio), Sarah Parisio (Project Manager MIH), Germano Centorbi (Direttore Artistico, Linecheck).