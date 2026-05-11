Nuovo stadio a Como, l’assaggino foto-misterioso di Suwarso e quella tazza che sembra proprio un progetto

Il Como, dopo la vittoria a Verona, si qualifica per le competizioni europee e il suo presidente, Mirwan Suwarso, festeggia con quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il progetto di adeguamento del Sinigaglia che dovrà essere realizzato in vista delle competizioni in Conference League o in Europa League o, sognare ora è lecito, magari addirittura in Champions League.

Proprio in queste ore, infatti, nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, tra flash dei festeggiamenti in campo e negli spogliatoi, ecco una serie di tazze tra cui è impossibile non notarne una in particolare: quella, appunto, con un progetto grafico che mostra la copertura del settore Distinti e della Curva Est.

Una miglioria, per quello che è dato sapere, non richiesta dagli standard UEFA ma che potrebbe accompagnare la necessaria sostituzione delle strutture in tubolari della Curva Ovest con elementi in cemento o acciaio integrato a cui si aggiungono la creazione di ulteriori 100 posti vip, interventi sull’impianto di illuminazione, sui servizi igienici, l’allargamento del terreno di gioco e l’ampliamento della sala stampa, ma anche la realizzazione di 150 parcheggi dedicati.

Difficile comprendere davvero un progetto basandosi su una tazza, sia chiaro, ma la tempistica della pubblicazione di questa immagine insieme alle altre nelle quali si festeggia la vittoria a Verona, qualcosa potrebbe lasciar intuire.

Quello che è dato sapere finora è solo che i lavori dovrebbero iniziare subito dopo la partita casalinga contro il Parma con l’obiettivo di ultimare il cantiere entro agosto, per l’inizio delle competizioni europee. E che, per quanto riguarda il delicatissimo tema della realizzazione dei nuovi parcheggi, il sindaco Alessandro Rapinese giusto pochi giorni fa ai microfoni di Lario Sport ha dichiarato che “abbiamo in mano la città, dal punto di vista pratico questo è un problema risolvibile” (qui la cronaca).