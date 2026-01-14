Olimpiadi invernali, in Lombardia storico boom degli affitti brevi ma a costi record: fino a 2800 euro a settimana

Il mercato degli affitti brevi a Milano ha superato ogni record. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali 2026, la città sta vivendo un’esplosione della domanda internazionale senza precedenti, con stime che superano il +160% per il periodo dei Giochi.
Tuttavia, l’aumento della redditività si scontra con un quadro normativo e fiscale sempre più complesso. Ecco tutto quello che proprietari e gestori devono sapere per operare in legalità nel 2026.
Prezzi e canoni: dove conviene affittare a Milano nel 2026
I rincari hanno colpito tutta la città, ma sono le zone vicine ai siti olimpici a registrare i picchi più alti. Un appartamento medio durante le Olimpiadi può raggiungere i 2.800 euro a settimana.
|Zona
|Incremento Canoni
|Zone Centrali
|+102%
|Assago
|+153%
|Rho
|+130%
|Porta Nuova
|+83%
|CityLife
|+73%
Fisco e tassazione: cedolare secca al 26% e tassa di soggiorno
L’amministrazione comunale e il governo hanno introdotto misure rigide per gestire l’impatto dei grandi eventi:
-
Tassa di Soggiorno a Milano: Fissata a 9,50 euro al giorno per gli affitti brevi, equiparando di fatto le case vacanza agli hotel di lusso.
-
Cedolare Secca 2026: L’aliquota è al 26%. La tassazione agevolata al 21% resta valida solo per un immobile a scelta del contribuente.
-
Presunzione di Imprenditorialità: Chi gestisce 3 o più immobili ha ora l’obbligo di apertura Partita IVA e presentazione della SCIA, passando alla gestione professionale.
Guida ANACI: come gestire legalmente una casa vacanze
L’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) sottolinea l’importanza di una gestione consapevole per garantire la convivenza condominiale.
Leonardo Caruso, Presidente di ANACI Milano, avverte: “La responsabilità del proprietario non è solo normativa, ma etica: bisogna prevenire disturbi e garantire il rispetto delle aree comuni.”
Le 7 regole d’oro per i locatori nel 2026
Per evitare sanzioni e conflitti, ecco i requisiti obbligatori:
-
CIN Obbligatorio: Il Codice Identificativo Nazionale deve essere visibile in ogni annuncio online e offline.
-
Sicurezza Tecnica: Installazione obbligatoria di estintori a norma e rilevatori di gas/monossido di carbonio.
-
Comunicazione Questura (TULPS): Registrazione tempestiva degli ospiti e sorveglianza degli alloggi.
-
Regolamento Casa Multilingue: Regole chiare su orari di riposo e uso dei servizi per evitare tensioni con i vicini.
-
Gestione Aree Comuni: Istruzioni precise su ascensori e smaltimento rifiuti.
-
Stop alle Key Box Selvaggi: Da gennaio 2026, a Milano è vietato installare box chiavi su arredo urbano (pali, recinzioni).
-
Self Check-in Normato: Secondo il Consiglio di Stato, il self check-in è legale solo se l’identificazione avviene in tempo reale tramite video-chiamata o sistemi di riconoscimento visivo.
Verso una gestione professionale
Le Olimpiadi 2026 rappresentano un’opportunità economica enorme, ma il dibattito pubblico e i controlli serrati impongono un salto di qualità. “L’ospitalità temporanea richiede oggi una riflessione approfondita sugli effetti nei condomini”, conclude Caruso. Una gestione attenta è l’unico modo per trasformare l’evento in un successo duraturo senza rischi legali.