Oltre 130 supermercati in Lombardia, ora apre quello nuovo in provincia di Como (con tante opere pubbliche)

Il panorama commerciale della provincia di Como continua a evolversi. Lungo la Statale Varesina, nel territorio di Villa Guardia, sono ufficialmente partiti i cantieri per la costruzione di un nuovo punto vendita Lidl. L’apertura, prevista per la fine del 2025, segna il completamento di un vero e proprio “polo della spesa” al confine con Lurate Caccivio, ma porta con sé soprattutto una rivoluzione per la mobilità dolce della zona.
Un nuovo punto vendita da 1500 metri quadrati
Il progetto si inserisce nel perimetro della media distribuzione, rispettando i vincoli comunali che vietano la creazione di grandi ipermercati. La struttura sorgerà all’altezza di via Belvedere, proprio di fronte alla Macciasca, e si estenderà su una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati. Con questa apertura, Lidl si affiancherà a insegne già consolidate come Tigros ed Eurospin, saturando l’offerta commerciale del quadrante sud del paese.
Addio isolamento: arrivano ciclabile e marciapiedi sulla Statale
La vera notizia per i residenti non è solo l’offerta commerciale, ma il massiccio pacchetto di opere pubbliche correlate. Grazie a un accordo con l’amministrazione comunale, Lidl finanzierà interventi per circa 900.000 euro.
Il piano include la realizzazione di infrastrutture attese da oltre dieci anni:
-
Pista ciclabile e marciapiede: un nuovo percorso protetto collegherà finalmente il centro di Villa Guardia con l’area commerciale periferica.
-
Sicurezza stradale: l’opera permetterà a pedoni e ciclisti di spostarsi in sicurezza, evitando il pericoloso transito a bordo carreggiata sulla trafficatissima Varesina.
-
Riqualificazione fermate bus: sistemazione delle piazzole per il trasporto pubblico nel tratto compreso tra le rotatorie di via Monte Bianco/Monte Spluga e via Monte Rosa.
La ripartizione dei costi tra pubblico e privato
L’operazione vede una sinergia tra l’ente pubblico e il privato: il contributo di Lidl copre l’80% dei costi delle nuove infrastrutture, mentre il restante 20% va a carico del Comune.
Nello specifico, il Municipio finanzia il marciapiede dalla rotatoria del “Cenzin” fino a via Belvedere; alla catena tedesca fa capo invece la realizzazione del marciapiede lungo tutto il lato destro della Statale verso Lurate Caccivio.