Oltre 300 negozi, cinema, ristoranti e una enorme piazza sospesa: il nuovo centro commerciale in Lombardia

Il progetto Milanord2, l’ambizioso mega centro commerciale situato tra Cinisello Balsamo e Monza, torna ufficialmente al centro del dibattito urbanistico e commerciale. Dopo un periodo di incertezza, l’inclusione del polo nel programma delle prossime grandi aperture è stata confermata durante l’ultimo convegno Confimprese a Rimini, punto di riferimento per le principali realtà del retail italiano.

Secondo le ultime roadmap, la data di apertura di Milanord2 è fissata per il 2028, segnando la rinascita dell’area dismessa ex Auchan lungo il viale Fulvio Testi.

Un investimento da 1 miliardo: 350 negozi e hub della mobilità

Il progetto si configura come uno dei poli commerciali più imponenti d’Europa. Situato in una posizione strategica, Milanord2 sorgerà all’intersezione tra la Statale 36, l’autostrada A4 e i futuri snodi della metropolitana (capolinea M1 Rossa a Bettola e prolungamento della M5 Lilla).

Ecco i numeri chiave del progetto:

Investimento complessivo: circa 1 miliardo di euro.

Offerta commerciale: oltre 300/350 negozi dei migliori brand.

Superficie: un’area vasta destinata a shopping, food e intrattenimento.

Inizialmente previsto per il 2022, il cantiere ha subito uno stop nel 2021 a causa di ricorsi amministrativi e ritardi infrastrutturali legati ai lavori della metropolitana, ma la recente riattivazione promette di trasformare definitivamente l’hinterland milanese.

Sky Plaza: il cuore pulsante del tempo libero

L’elemento distintivo di Milanord2 non sarà solo lo shopping, ma la sua Sky Plaza. Si tratta di una gigantesca piazza centrale di oltre 40.000 mq dedicata al tempo libero e alla socialità.

Cosa troveremo nella Sky Plaza?

Il concept punta su una formula esperienziale adatta a tutte le età:

Cinema e Food: ampie aree dedicate alla ristorazione e al grande schermo. Attività Outdoor: spazi per lo sport e il gioco all’aperto che cambieranno look in base alle stagioni.

Eventi Culturali: palcoscenico per attrazioni e mostre artistiche, per la maggior parte a ingresso gratuito.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un forte legame con il territorio, offrendo alle famiglie di Cinisello, Monza e Milano un luogo di aggregazione che superi la tradizionale idea di “centro commerciale”.

Viabilità e impatto ambientale

Data la centralità del polo rispetto alle principali arterie stradali del Nord Italia, il progetto prevede un piano viabilistico dedicato. L’accessibilità sarà il punto di forza: la possibilità di raggiungere l’hub direttamente tramite il trasporto pubblico (M1 e M5) punta a mitigare l’impatto del traffico veicolare, promuovendo una mobilità più sostenibile per i visitatori.